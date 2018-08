Dropbox dumpt encrypted Linux filesystems

Verschillende gebruikers vroegen zich hardop af op het Dropbox-forum waarom zij een melding kregen dat de synchronisatie van Dropbox in november wordt stopgezet.

Niet lang na deze vraag antwoordde een medewerker van Dropbox dat de ondersteuning voor enkele bestandssystemen heeft geschrapt. De nieuwste versie van Dropbox kan alleen overweg met NTFS (Windows), HFS+, APFS (macOS) en EXT4 (Linux). Alle andere bestandssystemen worden niet langer ondersteund en mappen op deze schijven worden na 7 november niet langer meegenomen in het synchronisatieproces.

Dit schoot veel gebruikers in het verkeerde keelgat en de klachten zijn niet van de lucht. Vooral gebruikers die gebruik maken van XFS, BTRFS of een versleutelde EXT4-partitie zijn niet blij met deze beslissing en schuiven dat niet onder stoelen of banken. Inmiddels is de forumthread 27 pagina's lang en het ziet er naar uit dat het aantal klachten voorlopig nog even blijft toenemen.

Geld terug?

Gebruikers dreigen over te stappen naar een andere cloudprovider of in elk geval te stoppen met Dropbox. Verschillende betalende gebruikers proberen nu hun geld terug te krijgen. Een kleine groep gebruikers heeft gemeld dat dit daadwerkelijk gelukt is terwijl de rest nog bezig is of aanstalten maakt.