3 vermijdbare valkuilen bij de overstap naar multicloud

Multicloud betekent meestal dat je een mix maakt van Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en het Google Cloud Platform om de juiste cocktail te maken die je een betere waardepropositie en meer flexibiliteit geven. Maar die meerwaarde wordt regelmatig gemist omdat er een paar simpel te vermijden fouten worden gemaakt. Om succes te hebben moet je deze drie dingen weten te vermijden:

1. Meer clouds betekent meer complexiteit

Een van de dingen die je inlevert om die meerwaarde te behalen is dat je meer complexiteit krijgt. Als één cloud 2000 services heeft en de andere elk 1500, dan zijn dat dus 5000 services die je moet beheren, volgen, monitoren en beveiligen. Veel bedrijven raken snel een kantelpunt waarbij ze de controle over al deze services verliezen. Dat leidt tot verwarring, operationele problemen en uiteindelijk het falen van de multicloudaanpak.

Dit is aan de ene kant makkelijk te voorkomen door een tool te gebruiken die de complexiteit abstraheert tot high-level beheer, zoals een cloudmanagementplatform. Aan de andere kant is het moeilijk omdat niet iedere tool even toereikend is voor jouw specifieke doeleinden. Er zit wat meer werk in het bestuderen van de opties dan je zou verwachten.

2. Data op de ene cloud, maar de applicatie op een andere

Kun je een applicatie op de ene cloud zetten en de data daarvan op een andere? Ja, natuurlijk kan dat. Maar de latency die dit oplevert maakt je gebruikers (en je helpdesk) knettergek. Het is in de regel geen goed idee om applicaties en data te splitsen over twee aanbieder, bijvoorbeeld de app op AWS en de data bij Google.

Om te begrijpen waarom dat is hoef je geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd. Je zult een verbinding moeten aanbrengen tussen de twee componenten van de data-delende applicatie en dat zal in de regel de open internetlijn zijn. Dat betekent automatisch dat werk dat aanvankelijk door één verbinding liep nu door een extra koppeling moet zodat de twee met elkaar communiceren. Dat levert onvermijdelijk latency op.

3. Beveiligingsplanning kosten tijd

Publieke clouds hebben sterke beveiligingssystemen die native zijn voor hun cloud. Maar hoe zit het als je er meerdere gebruikt? Je zou de native oplossingen kunnen gebruiken, maar dan zit je straks met verschillende beveiligingssystemen opgescheept. Het is daarom raadzaam op zoek te gaan naar een oplossing die cloudagnostisch is en waarin je ze allemaal beheert. Dat is vaak de beste en de best schaalbare methode.

Het probleem is dat er geen goede totaaloplossing uitkristalliseert en dat bedrijven daarom veel verschillende kanten opgaan. Veel besluiten om een eigen multicloudbeveiligingsoplossing te bouwen en dat kan ik niet aanraden. Plan vooruit en kijk naar hoe je beveiligingsoplossing zou moeten werken en welke tools daarvoor nodig zijn. Dat gaat tijd kosten om te ontdekken, dus begin op tijd met zoeken en bouwen.