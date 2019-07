Zo maak je alsnog een back-up van Google Foto's in Drive

Met de komst van Google Foto's en diens onbeperkte cloudopslag leverde Google een handige back-upmethode mee om foto's ook op te slaan in Google Drive. Als je dit knopje had omgezet in Foto's (en voldoende ruimte had op je Drive) werden alle foto's die je aan Google Foto's toevoegde gesynchroniseerd met Google Drive, zodat je een bibliotheek had met foto's in de originele opnamekwaliteit.

Dat is deze week veranderd, zoals je misschien zag toen Google hierover een herinneringsmail stuurde. Volgens Google zorgde de synchronisatie met Drive voor verwarring bij gebruikers, dus die optie is nu verdwenen. Je kunt nog steeds een back-up maken in originele kwaliteit, maar ze verschijnen niet meer in je Drive. Andersom verschijnen fotomappen die je maakt in Drive ook niet meer in Foto's.

Het gaat iets lastiger worden om een constante back-up te draaien van je foto's. In dit artikel kijken we naar wat er precies verandert en wat je opties zijn om alsnog een back-up te bewaren in Drive.

Net als voorheen worden foto's en video's van hoge kwaliteit gratis opgeslagen in Foto's, dus ze zijn niet van invloed op de ruimte van je Drive. Als je echter kiest voor Originele Kwaliteit, gebruikt Foto's ruimte van Drive om je bibliotheek op te slaan, ook al kun je daarin niet je foto's zien. Een foto of video die op beide plekken bestaat, neemt dus twee keer zoveel ruimte in.

Als je eerder Google Drive gebruikte om Google Foto's te back-uppen, kan dat nu niet meer. Alle foto's die je tot 10 juli op deze manier bewaarde, blijven in je online drive bestaan. Je kunt doen wat je wilt, maar houd er rekening mee dat ze niet meer worden gesynchroniseerd: een foto die je verwijdert in Drive, zal niet langer verwijderd worden in Foto's.

Upload vanuit Drive

Een nieuwe functie die momenteel wordt uitgerold, is een feature om direct te uploaden in Foto's vanuit Drive. Die knop komt rechtsboven in de interface om foto's uit Drive te selecteren, net zoals je dat nu doet met foto's op je harde schijf. Als je ze eenmaal hebt geïmporteerd, bestaan ze ook nog in je Drive. Als je een foto op een van de twee verwijdert, blijft hij in de andere staan.

Back-up en Synchronisatie

Google heeft nog steeds de tool Back-up en Synchronisatie voor je pc om foto's en video's tussen je twee diensten te synchroniseren. Dat is geen tweewegsynchronisatie zoals de integratie tussen Drive en Foto's, dus je moet naar beide locaties uploaden, maar je kunt losse mappen kiezen om automatisch te synchroniseren zodra je de pc start. Nieuwe bestanden in de geselecteerde mappen op je pc, worden zonder tussenkomst overgebracht naar Drive.

Download een archief

Als je zeker wilt weten dat je een back-up hebt buiten Google Foto's, kun je een volledige kopie van het archief downloaden. Het is niet zo handig of naadloos als de voormalige synchronisatie met Drive, maar het werkt. Ga naar je Google-account (druk in een Google-applicatie op je naam of foto en kies Je Google-account beheren) en kies het tabblad Gegevens en personalisatie. Scrol naar beneden voor de optie Download je gegevens.

Je hebt hier meerdere categorie├źn waar je uit kunt kiezen, maar in dit geval kun je ze het beste allemaal uitvinken (het knopje Selectie van alle items ongedaan maken bovenaan) en verder scrollen naar Google Foto's. Vink deze aan en scrol helemaal naar onderen en kies Volgende stap. Kies hier hoe je het archief wilt hebben (downloadlink is standaard, andere opties zijn bijvoorbeeld toevoegen aan je Dropbox- of Drive-account), of je het als .tgz of .zip wilt hebben, en de maximale archiefgrootte (groter dan x GB - 1, 2, 4, 10 of 50 - wordt opgesplitst in meerdere archiefbestanden) en klik op Archief maken.

Het kan even duren voordat je hem hebt afhankelijk van de grootte van de bibliotheek, en daarna moet je nog even wachten tot Google het beschikbaar stelt. Maar als dat eenmaal is gebeurd, komt je archief beschikbaar netjes gesorteerd en mappen op datum en kun je ze overbrengen naar een andere dienst of opslaan op een externe schijf.