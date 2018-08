De beste online cursussen voor het leren van Python

Het is de perfecte tijd om je vast te bijten in de populairste programmeertaal.

Je vraagt je misschien af waar Python allemaal goed voor is, Python is de officiële taal van Google, het is een belangrijk onderdeel van Instagram, en het draait zelfs op chips die Intel test. Het is een scripttaal die allerlei taken kan automatiseren, groot of klein. Met Python kan je zo ongeveer alles doen wat je met andere talen kunt doen. Maar het heeft ook een aantal duidelijke voordelen.

Het voordeel van Python

Veel van de voordelen van Python komen voort uit de grote verscheidenheid aan bibliotheken die het sinds de lancering in 1991 heeft vergaard. Deze bibliotheken kunnen worden gezien als tools of programma's die veel van het programmeerwerk voor je afhandelen. Bibliotheken zoals Requests, BeautifulSoup en Scrapy kunnen bijvoorbeeld gegevens uit webpagina's halen. Terwijl Panda's, SciPy en NumPy je kunnen helpen bij het manipuleren en analyseren van enorme datasets.

Daarom doen ontwikkelaars vaak een beroep op Python voor datawetenschap, statistieken, webcracking en kunstmatige intelligentie, maar het is ook een stap in webontwikkeling. Python en zijn tools kunnen zelfs deuren openen naar een nieuwe carrière of promotie.

Python zal waarschijnlijk de komende jaren ook wel relevant blijven. Volgens de Stack Overflow Developer Survey van 2018 zegt bijna twee vijfde van de codeurs op de vraag- en antwoordsite dat ze Python gebruiken. De taal heeft aan populariteit gewonnen ten opzichte van vorig jaar, overstijgt C# en neemt de zevende plaats in onder het coderen van talen. Dus je vindt tal van tutorials, uitleg, en een grote actieve online community om je te helpen op je coderingsreis.

"Trends in taalpopulariteit weerspiegelen wat belangrijk is in de software-industrie als geheel," zegt Julia Silge, een datawetenschapper bij Stack Overflow. "Belangrijke verschuivingen, zoals de opkomst van Python, tonen ons hoeveel impact datawetenschap en machine learning hebben in de echte wereld voor echte bedrijven.