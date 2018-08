Ontwikkeling van een database: van dBASE tot X#

In 1984 bracht Ashton Tate het programma dBase III uit. Met dit programma konden databases worden gemaakt en programma's om de data te bewerken. dBase is daarmee een van de legendarische programma's uit het begintijdperk van de pc samen met Wordstar en later WordPerfect voor tekstverwerking en Visicalc, gevolgd door Lotus 123 voor spreadsheets. Van de laatste programma's wordt alleen WordPerfect nog aangeboden (en waarschijnlijk nog maar weinig verkocht) door het Canadese Corel, de rest is verdwenen van de markt.

Lotus 123 kwam in 1995 in handen van IBM, dat er in 2013 de stekker uittrok. Uiteraard omdat vrijwel iedereen Excel en Word van Microsoft Office gebruikt. Maar hoe is het dBase vergaan? Nadat compilerontwikkelaar Borland enige tijd eigenaar was van dBase werd het uiteindelijk zelfstandig en vandaag wordt het nog steeds verkocht, als dBase Plus 12, voor 499 dollar per licentie. Maar er gebeurt meer met dBase dan wat door de huidige eigenaar dBase LLC wordt aangeboden.





Eerst even wat achtergrond. Er zijn diverse manieren om data op te slaan in een of meer bestanden die met elkaar een database vormen. Een veel gebruikte database is gebaseerd op SQL (Structured query language), zoals de naam als suggereert gaat het hier om de opdrachten waarmee data worden opgevraagd en gevuld; de manier waarop het is opgeslagen verschilt en de SQL-dialecten ook. Veel gebruikte versies zijn MySQL waar veel websites gebruik van maken en Microsoft SQL Server die op servers draaien waar een of meer bedrijfsprogramma's hun data in opslaan.