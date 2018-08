Game-legende John Romero op gratis Nederlands evenement

Romero zal spreken over de begintijd van het invloedrijke gamebedrijf id Software dat hij samen met enkele andere ontwikkelaars oprichtte, waaronder programmeerlegende John Carmack. Het bedrijf produceerde een serie klassiekers die de game-industrie op z'n kop zette, zoals Wolfenstein 3D in 1992 en Doom in '93.

Het DevOps-evenement van Webwereld-uitgever IDG wordt 's avonds gehouden op 20 september (18.55 tot 22.10 uur) in Naarden en is gratis toegankelijk. Nadat Romero heeft gesproken wordt de Developer of the Year bekendgemaakt.