Linus Torvalds heeft leven gebeterd

Torvalds kreeg afgelopen weekend een HID Pull request binnen van een ontwikkelaar voor een controllerdriver. De driver werd standaard ingeschakeld in de kernel, iets waar Torvalds normaal gesproken, op z'n zachtst gezegd, niet erg vrolijk van wordt.

In het verleden schoot de ontwikkelaar vrij snel uit z'n slof als hij zulke requests binnen kreeg, maar nu straalt Torvalds de rust zelve uit.

"Wij schakelen standaard geen nieuwe willekeurige drivers in en al *helemaal* geen onbekende drivers waar niemand van heeft gehoord. Toch is de nieuwe "BigBen Interactive" driver op deze manier toegevoegd. Doe dat gewoon niet," schrijft Torvalds.

"Ja, ja, ja, elke ontwikkelaar denkt altijd dat _hun_ driver zo speciaal en zo magisch belangrijk is dat het standaard moet worden ingeschakeld. Maar nee. Als we duizenden drivers hebben, kiezen we niet willekeurig één nieuwe driver om standaard aan te zetten alleen omdat sommige ontwikkelaars denken dat het speciaal is. Dat is het niet."

Geen gescheld, geen gevloek en geen beledigingen. Torvalds laat zien dat de professionele hulp, die hij heeft gehad, goed heeft gewerkt.