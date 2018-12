Hoe Tinder gezichtsherkenning gebruikt voor matches

De populaire dating-app Tinder gebruikt gezichtsherkenningstechnologie van Amazon Web Services (AWS) om het koppelagoritme van betalende gebruikers te verbeteren. Dat legde Tinders ontwikkelchef Tom Jacques vorige week uit op Amazon-congres re:Invent. De app gebruikt nu het deep-learning-algoritme AWS Rekognition om kenmerken van gebruikers te identificeren aan de hand van de 10 miljard foto's die worden geüpload.

Foto primaire databron

"De uitdaging ligt in het begrijpen welke leden gebruikers willen zien, met wie ze matchen, wie ze chatten en welke content we kunnen laten zien en wat de beste manier is om het aan je te presenteren", aldus Jacques. Tinder verwerkt dagelijks 40 terabyte aan data in de analytics en ML-systemen om matches te maken en dat draait op clouddienst AWS.

De primaire databron voor het koppelalgoritme is de foto, zegt de ontwikkelbaas. "Dat zien we in de data: hoe meer foto's je hebt, hoe hoger de kans is dat je matcht." Als een gebruiker Tinder neemt, wordt in de regel een set foto's geüpload en een korte bio geschreven, maar Tinder ziet dat mensen steeds vaker de bio negeren en enkel foto's uploaden. Dat betekent dat het datingbedrijf op zoek moest naar een manier om de foto te minen voor gegevens die kunnen worden gebruikt voor het koppelalgoritme.