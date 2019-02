Python-tutorial: werken met Jupyter Notebooks

Oorspronkelijk is Jupyter Notebooks ontworpen voor datawetenschappelijke toepassingen die zijn geschreven in Python, R en Julia, maar het is nuttig voor allerlei projecten. Via Jupyter Notebooks kun je Python-code en diens output delen met allerlei derden, code draaien met interactieve feedback of systematisch documenteren wat je aan het doen bent.

In dit artikel kijken we hoe je Jupyter Notebook voor Python installeert en configureert en hoe je de verschillende features van het programma gebruikt - of zij nu Jupyter geïnstalleerd hebben of niet.

Installatie

De makkelijkste en beste manier om Jupyter Notebooks te gebruiken is om Anaconda samen met Python te gebruiken. Anaconda is in het leven geroepen om makkelijker te werken met Python en diens uitgebreide systeem van datawetenschappelijke tools. Anaconda brengt die allemaal samen en Jupyter Notebook wordt standaard meegeleverd.

Anaconda levert verder een overzicht van communities, documentatie en hulpgidsen, en meerdere standaardpackages die je waarschijnlijk samen met Jupyter wilt gebruiken: Pandas, NumPy, TensorFlow, Matplotlib, enzovoorts. Anaconda maakt het verder makkelijker om je virtuele omgevingen te beheren en packages te importeren of bij te werken. Kortom, Anaconda is een goed beginpunt als je serieus met Python wilt werken.

Anaconda schept orde in een uitgebreide wereld van tools, plug-ins en community-hulp.