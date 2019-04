Ontwikkelaars houden van Linux, laten blockchain links liggen

Stack Overflow publiceerde zijn jaarlijkse onderzoek onder professionele ontwikkelaars en aspirant-programmeurs die de site bezoeken. Deze keer deden bijna 90.000 personen mee aan het onderzoek. Geen statistieken over Star Trek versus Star Wars deze keer, maar het onderzoek geeft wel een indicatie van hoe programmeurs denken over technologie.

En daarbij valt ook het B-woord. Een overgrote meerderheid van respondenten gaf aan blockchain helemaal niet te gebruiken. Een klein deel gebruikte blockchain wel voor gedistribueerde data-applicaties en een nog kleiner deel voor cryptovaluta. Ondanks dat tonen ze zich wel enthousiast over de mogelijkheden en meer dan de helft van de ondervraagden voorziet nuttige toepassingen voor de technologie.

Rust - al jaren een graag geziene gast op elk programmeerfeest - is onder ontwikkelaars die op Stack Overflow zitten opnieuw de meest geliefde taal. Net als vorige jaren is Visual Basic de meest gevreesde taal en programmeurs die dit ondersteunen, hopen vurig dat daar snel een eind aan komt. Python is wederom de taal die de meeste programmeurs graag willen toevoegen aan hun toolkit.

Bron: Stack Overflow Developer Survey Results 2019