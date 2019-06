Groeiend Python populairder dan ooit

In juni kwam Python uit op een verhoging naar 8,53 procent en de taal zit nu net achter oudgedienden C en Java. Volgens Tiobe is Python steeds populairder aan het worden vanwege een gebruiksgemak dat de andere twee talen niet hebben.

Tiobe indexeert groei op basis van een formule die kijkt naar programmeervragen in diverse zoekmachines, gebaseerd op het aantal cursussen, aanbod van vaardige ontwikkelaars en leveranciers die met de taal werken. Python staat al aan de top van index Popularity of Programming Language (Pypl) die kijkt naar hoe vaak tutorials worden gegoogeld.

Een andere taal die stijgt is Apple's Swift dat naar naar de elfde plek doorgroeit - die stond nog op 15 vorig jaar om deze tijd - terwijl Swifts voorganger Objective-C op de twaalfde plek stond. Tiobe verwacht dat laatstgenoemde binnen twee jaar uit de top twintig valt. Groovy staat nu op de veertiende plek en dat is fors, gezien zijn zestigste plek een jaar geleden. Volgens Tiobe kan Groovy het gebruik van scripts in Jenkins danken voor deze groei, maar de organisatie betwijfelt of het de top twintig kan vasthouden.

De top 10 van de Tiobe Index

De top in juni 2019 volgens Tiobe:

Java, met 15 procent C, met 13,3 procent Python, met 8,5 procent C++, met 7,4 procent Visual Basic .Net, met 4,6 procent C#, met 4,5 procent JavaScript, met 2,7 procent PHP, met 2,6 procent SQL, met 2,2 procent Assembly, met 1,5 procent

De top 10 van de Pypl Index

De top 10 volgens populariteitsindex Pypl: