ASUS omarmt custom ROM-ontwikkelaars

ASUS heeft in samenwerking met XDA-developers een aantal ontwikkelaars uitgekozen die gratis de nieuwe Zenfone 6 opgestuurd krijgen. Hiermee wil het bedrijf de community en de interesse rondom diens toestellen vergroten.

"Er is nog steeds veel interesse in het ontwikkelen van custom roms en er zijn veel apparaten om uit te kiezen waarvoor makkelijk te ontwikkelen is. De grootste belemmeringen voor de ontwikkeling van een nieuw apparaat zijn echter de kosten en beschikbaarheid. Ontwikkelaars kunnen niet zomaar elke nieuwe telefoon kopen.Daarom sturen sommige fabrikanten een paar toestellen naar een select groepje ontwikkelaars. We hebben gezien dat merken als POCO en OnePlus dit model omarmen, en nu volgt ASUS dit voorbeeld om de belangstelling voor de nieuwe ZenFone 6 te stimuleren. We werkten samen met ASUS USA om een aantal belangrijke ontwikkelaars te selecteren," aldus Mishaal Rahman van XDA-developers.

De selectie is inmiddels gemaakt en verschillende ontwikkelaars hebben hun toestel ontvangen en de eerste indrukken en reacties zijn positief.

"De ASUS ZenFone 6 heeft de nieuwste Qualcomm Snapdragon 855, een groot, notchloos en bezelloos 6,4-inch display, een flip-camera, uitbreidbare opslagruimte, een 3,5mm koptelefoonaansluiting, een 5.000 mAh-accu, stereo speakers, near-stock Android Pie, een vingerafdrukscanner op de achterkant, en nog veel meer voor ongeveer 499 dollar. Het is alsof ASUS naar fora zoals Reddit en XDA kijkt om te beslissen welke functies aan het apparaat worden toegevoegd, en ik ben echt onder de indruk van wat de ZenFone 6 biedt na meer dan een week gebruik van het apparaat. Ik heb al twee feature-updates ontvangen sinds de release, en ik ben er zeker van dat er nog veel meer zal komen, aangezien ASUS heeft voorgenomen om Android Q en Android R voor het apparaat uit te rollen," zegt Rahman.

Geen ontwikkelprogramma

Overigens is dit geen indicatie dat ASUS een officieel ontwikkelprogramma opent. Dit is slechts een test om te kijken hoe goed deze aanpak werkt. XDA en ASUS zeggen dan ook dat andere ontwikkelaars geen moeite hoeven te doen te vragen om apparaten.

Er zijn op dit moment nog geen custom roms beschikbaar voor de Zenfone 6, wel kan je al een custom kernel en recovery downloaden en installeren.