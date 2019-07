Microsoft buigt voor ontwikkelaars

Al jarenlang heeft Microsoft een speciale aanbieding voor ontwikkelaars. De naam hiervan is Action Pack. Van de gebruikelijke Microsoft software kunnen IT-bedrijven en ontwikkelaars die dit Action-pakket aanschaffen meerdere licenties intern gebruiken, zowel voor eigen gebruik als voor demodoeleinden.

Voor een aantal producten is het aantal licenties zelfs 10 (bijvoorbeeld voor Office 2019, diverse Windows Server licenties). De programmeer/ontwikkelomgeving Microsoft Visual Studio wordt daarin aangeboden in de Professional versie, hiervoor zijn drie licenties beschikbaar. Omdat Microsoft voor de meeste ontwikkelaars, behalve grote bedrijven/afdelingen, de Visual Studio Community versie al gratis beschikbaar stelt, heeft de Visual Studio Professional licentie niet zo veel meerwaarde.

Met versie 2019 van Visual Studio is het verschil tussen de Community en de Professional versie minimaal geworden. Action Pack omvat ook de mogelijkheid om 10 incidenten te melden bij Microsoft. Het betekent dat je bij problemen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van software, een expert mag inschakelen waar, indien los ingekocht, een kostprijs van zo'n paar 100 euro voor staat. Ook zit er 100 euro/dollar per maand Azure tegoed in, te besteden naar eigen inzicht. De details staan in deze spreadsheet. De jaarlijkse kosten voor Action Pack zijn 400 euro; als je veel van de diensten gebruikt is dat natuurlijk heel goedkoop.

Onlangs gaf Microsoft aan het Action Pack behoorlijk uit te kleden. Zo mocht er geen gebruik meer worden gemaakt van software voor intern gebruik (internal use rights /IUR). Ook het gratis aanmelden van incidenten zou eruit worden gehaald. Het zou de bedoeling worden dat je de software uitsluitend nog mag gebruiken voor demodoeleinden of zoals Microsoft het compleet omschrijft:

Product license use rights will be updated to be used for business development scenarios such as demonstration purposes, solution/services development purposes, and internal training,

Nu mag je betwijfelen of er bij ontwikkelaars een groot verschil is tussen intern gebruik en "solution/services development purposes", maar ontwikkelaars kwamen massaal in opstand. Er werd zelfs een petitie opgezet die hier kon worden getekend, met ruim 6500 ondertekenaars in korte tijd. Veel ontwikkelaars gaven aan dat als Microsoft hen deze voordelen niet meer gunde zij ook geen moeite meer zouden doen om voor Microsoft de zo belangrijke Azure/cloud omgeving te promoten.

Nu is Microsoft wel wat gewend als het gaat om protesterende of ontevreden klanten. Meestal gebeurt er niets mee, of wijzigingen worden zo laat ingevoerd, dat de schade al onherstelbaar is. Als men Windows 8, maar vooral Windows 10 direct minder rigoureus had aangepast, zodat de overgang met de Windows-7-omgeving voor de meeste gebruikers eenvoudiger was geweest, dan had men niet tot de dag van vandaag getobd met het relatief lage Windows 10 marktaandeel en het nog steeds erg hoge Windows 7 marktaandeel. Maar de protesterende ontwikkelaars kregen het wel voor elkaar. Vrijdag kondigde Corporate Vice President Gavriella Schuster aan dat de aangekondigde veranderingen teruggedraaid werden.