Open source-ontwikkelaars bouwen gezondere software

Voordelen van de inzet van open source zijn onder meer dat organisaties meer kijken naar licentiëring en beter letten op de kwaliteit van code. The New Stack in samenwerking met VMware en de Linux Foundation publiceerden voor de tweede keer hun jaarlijkse onderzoek naar de rol van open source-software in het bedrijfsleven waarin onder meer deze bevindingen werden genoteerd.

Bron: The New Stack

"Eenenveertig procent van deelenemers met open source-softwareinitiatieven zeggen dat deze programma's ervoor zorgen dat er frequent code van hoge kwaliteit wordt bijgedragen aan open source-communities. In open vragen gaven veel respondenten aan dat code-reviewprocessen van OSS-programma's een positieve impact hadden op de kwaliteit van code", aldus de onderzoekers.

Als voornaamste voordeel van het gebruik van open source bij ontwikkeling wordt de snelheid aangehaald. Flexibiliteit en lagere total cost of ownership staan respectievelijk op de tweede en derde plek. Als gevolg van de gegroeide interesse in open source-ontwikkeling is er ook een groeiende vraag naar open source-talent. Werving van open source-vaardigheden is violgens het onderzoek toegenomen naar 36 procent.

