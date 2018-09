12 technologieën die Linus Torvalds laten schuimbekken

Linus Torvalds is een van de bekendste programmeurs en dat komt doordat hij belangrijke software heeft gecreëerd, zoals de Linux-kernel en het revisiesysteem van Git. Hij staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen en is niet bang om scherpe meningen te ventileren over dingen die hij niet leuk vindt.

Hij houdt er dan ook een aparte stijl op na, maar recentelijk heeft hij aangegeven spijt te hebben van zijn gescheld en hulp te zoeken. Normaal gesproken betekent dat dat hij nog altijd zijn ongezouten mening geeft als mensen kernel-code indienen die in zijn visie troep is, maar nu Torvalds professionele hulp gaat zoeken voor zijn woedeuitbarstingen, lijkt het te gaan stoppen.

Soms zijn slachtoffers van z'n tirades de ontwerpers van code die volgens hem onder de maat is, of organisaties waar hij een conflict mee heeft. Maar vaak gaat het hem om specifieke technologieën die hem niet bevallen en die volgens hem niet voldoen. We hebben hier 12 verzameld waar Torvalds meerdere malen tegen geageerd heeft.

1. GNU Emacs

Voorgeschiedenis:

Emacs is een van de populairste tekstbewerkers voor Unix en Unix-achtige systemen, waaronder Linux. De grootste versie, GNU Emacs, werd gemaakt door Richard Stallman en was in 1985 het eerste stukje software dat uit diens GNU-project voortkwam. Ondanks de populariteit ervan is niet iedereen fan, bijvoorbeeld Linus Torvalds. Zelf gebruikt hij trouwens uEmacs, een aangepaste versie van MicroEmacs, een andere Emacs-implementatie.

Citaten:

"Een ontelbare hoeveelheid aapjes die in GNU emacs aan het typen zijn, zullen nooit een goed programma opleveren." (1995)

"[Emacs] is het meest volgepropte stuk troep dat er maar is." (2008)

"Echte emacs is de tool van de duivel." (2012)