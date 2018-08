42 hilarische opmerkingen in code

'//Too scared to delete' en andere alledaagse programmeerervaringen.

Comments in code maken soms duidelijk wat de bedoeling is van mysterieuze functies. Maar soms ook niet. Het is ook ruimte voor melige ontwikkelaars om boodschappen achter te laten aan collega's. We struinden opnieuw StackOverflow, Reddit en Quora en meer sites en fora af op zoek naar grappige comments en dat leverde deze steeds verder uitdijende lijst op:

Comments waar je wat aan hebt:

int main(void) /* Program starts here */





return 1; # returns 1





Geen comment, maar de opmerking hiervoor doet denken aan deze nuttige omschrijving:

Raadselachtige code:

// // Dear maintainer: // // Once you are done trying to 'optimize' this routine, // and have realized what a terrible mistake that was, // please increment the following counter as a warning // to the next guy: // // total_hours_wasted_here = 42 //





// This condition can't happen. Call the police or something.