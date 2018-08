Bitcoin-deal laat man achter met miljoenen in valse euro's

Een Zuid-Koreaanse cryptovaluta-expert bij een bedrijf in Singapore werd benaderd door een handelaar die wilde investeren in het bedrijf, zo schrijft persbureau AFP. In Singapore worden cryptovaluta kritisch bekeken door toezichthouders en de overeenkomst kwam erop neer dat de tussenpersoon bitcoin op een buitenlandse cryptobeurs zou storten.

Het slachtoffer ontving twee miljoen euro cash van een Servische handelaar in een enigszins schimmige deal in een hotelkamer in ruil voor een hoeveelheid bitcoin. Maar toen hij de ontvangen 500 euro-biljetten later bekeek, bleek het om lomp gekopieerd briefgeld te gaan in plaats van knisperend fiatgeld.

De Serviër werd na een klacht bij autoriteiten in juli uiteindelijk in de kraag gevat in Cannes, waar hij genoot van het goede leven met onder meer een luxe-auto en een horloge van 100.000 euro. Hij is nu aangeklaagd voor deelname aan georganiseerde misdaad. Zijn medeplichtige wordt nog gezocht en wat er met de overgebleven cryptovaluta is gebeurd, is niet vermeld.