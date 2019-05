De 13 mooiste mei-aanbiedingen

Motorola Moto Z3 Play

Deze semi-modulaire smartphones weten ons ook al enkele jaren positief te verrassen. De veelzijdigheid en lage prijs van deze toestellen heeft ervoor gezorgd dat deze smartphones al jaren meermaals als beste scoren in verschillende categorieën.

Deze semi-modulaire smartphone kan makkelijk worden uitgebreid waardoor deze voor veel mensen geschikt is. Of je nou een betere speaker, een betere camera, een projector en zelfs een heuse Polaroid instant fotocamera/printer, met de Moto Z Play kan dat allemaal.

Daar komt ook nog eens bij dat deze smartphone een zeer goede accu aan boord heeft waarmee je het meerdere dagen uit kan houden op één acculading. Vind je dat niet genoeg? Dan hang je simpelweg de batterypack aan je toestel. Kortom, voor elk wat wils.

Belsimpel stunt deze dagen met de Moto Z3 play, de nieuwste versie uit de Z-serie. Waardoor je voor slechts 228 euro een semi-modulaire smartphone krijgt met een 6 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels, octacore Qualcomm Snapdragon 636 draaiend op 1,8 GHz, 4 GB RAM en 64 GB opslag dat met een micro SD-kaart kan worden uitgebreid naar ruim 2 tb. Daarnaast heeft het toestel een 12- en 5-MP met f/1.7 achterop en een 8 megapixel camera aan de voorkant.

En je krijgt er nog een batterypack-mod bij ook.

De Moto Z3 Play kan hier het voordeligst worden gehaald

Pocophone F1

Daar is ie weer, Op zoek naar de krachtigste midrange-smartphone die je op dit moment kan vinden? Zoek niet verder. Chinese smartphones weten ons vaak genoeg te verrassen in deze prijscategorie, maar we werden toch echt weggeblazen door dit toestel. Xiaomi heeft het gewoon voor elkaar gekregen de high-end Snapdragon 845 in dit toestel te proppen waardoor je high-end prestaties perst uit een midrange toestel. Tel daarbij het fantastische scherm, de geweldige speakers en de fantastische accuduur bij op en je hebt een toestel waarbij je echt ontzettend veel waar krijgt voor je geld. De normale prijs (300 euro) is natuurlijk al absurd laag voor wat je ervoor krijgt, maar op dit moment wordt er nu gestunt met de prijs waardoor je nu slechts 252 euro hoeft neer te tellen voor dit toestel. En het apparaat bevat nog een koptelefoonaansluiting ook, een win-win-situatie.

Haal hier de Pocophone F1

Tot 300 euro cashback op LG-tv's

Als je nog op zoek bent naar een nieuwe tv, kan je deze week je lol op bij Coolblue. Deze webshop heeft de komende weken een aanbieding waarbij je tot 300 euro terug kan krijgen van LG. Deze actie geldt voor een stuk of twintig toestellen waardoor er voor elk wat wils is.

Bekijk de televisies hier





Fuji Instax fotopapier

Heb je een instant-camera van Fuji of de fotoprinter? Dan is dit een mooi moment om extra papier in te slaan. Normaal gesproken betaal je rond de tien euro voor een Instax-mini-cartridge (met tien vellen), maar als je nu via Amazon twintig vellen (twee cartridges) aanschaft, betaal je maar 14 euro.

Lees ook: Wij hebben vorig jaar de vijf beste fotoprinters aan de tand gevoeld, lees hier onze bevindingen

Haal hier de Fuji Instax Mini cartridges het voordeligst

Een grote stapel games voor een klein bedrag

Humble Bundle heeft een prachtige aanbieding om een Humble Monthly abonnement af te sluiten. Met dit abonnement kan je elke maand een stapel games spelen ter waarde van tussen de 100 en 200 dollar. Nooit meer bedenken welke games je moet spelen of sparen tot je iets nieuws kan kopen. Gewoon inloggen op Humble en je hebt de games voor het uitkiezen.

Schrijf je hier in voor Humble Monthly





Warhammer: Vermintide 2

We blijven nog even bij de Humble Bundle. Zoek je nog een lompe hack 'n slash game die zich afspeelt in het Warhammer universum? Dan kan je je lol op met Warhammer Vermintide 2. In deze game neem je het op tegen hordes monsters en kan je met de bruutste magie en wapens je missies voltooien. Deze game kan je ook met je vrienden co-op spelen en met z'n vieren huis houden is deze steampunk-fantasy-wereld.

De game wordt alleen vandaag (tot het einde van de middag, dus wees er snel bij) voor slechts 11,19 euro aangeboden dus sla je slag!

Haal Warhammer: Vermintide 2 hier voor nog geen 12 euro





Heel veel Python boeken voor heel weinig

Developers opgelet. Zoek je nog wat boeken om je Python-kennis bij te spijkeren of wegwijs te worden in deze programmeertaal? Dan kan je hier een hele stapel boeken aanschaffen voor heel weinig (of heel veel, je mag zelf bepalen hoeveel geld je uitgeeft aan deze boeken, zolang het meer is dan 85 cent).

Als je 85 cent voor dit boekenpakket uitgeeft krijg je Introducing Python, The Hitchhiker's Guide to Python, Elegant SciPy en Natural Language Processing with Python. Leg je meer dan 7,17 euro neer voor dit boekenpakket dan komen daar ook nog Think Python Second Edition, Think Bayes, Python Data Science Handbook, Thoughtful Machine Learning with Python bij. Geef je meer dan 13,45 euro uit dan komt daar nog Fluent Python, Web Scraping with Python Second Edition, Test-Driven Development with Python, Second Edition, Flask Web Development, Second Edition en Twisted Network Programming Essentials bij. Kortom, een hele mond vol en de moeite dubbel en dwars waard.

Haal de Python boeken hier

Streaming-aanbiedingen

Het streamen van films en muziek is bijna niet meer weg te denken tegenwoordig en zo nu en dan wordt er ook op dat gebied gestunt met de prijs.

NLZiet: Deze dienst richt zich op de hardcore Nederlandse televisiekijker. NLZiet is opgericht door de NPO, RTL en SBS en bijna alle content van deze partijen is te vinden bij deze dienst. Net als Ziggo Go kan je live tv kijken, series terug kijken en soms zelfs afleveringen eerder bekijken voordat ze worden uitgezonden. Als je een echte televisie-fan bent en je favoriete programma's graag terug (of zelfs vooruit) kijkt, dan is dit de dienst voor jou.

NLZiet heeft apps voor op de Smart TV, smartphone en web-apps voor je browser. Je kan NLZiet een maand lang gratis testen en kost daarna 7,95 euro per maand. De dienst is op twee apparaten tegelijk te gebruiken.





Amazon Music unlimited: Toegang tot 50 miljoen muzieknummers die je zo vaak kan luisteren als je wilt? Dat kan drie maanden lang gratis! Als je je voor 19 april aanmeldt voor Amazon's muziekdienst, kan je de eerste drie maanden volledig gratis luisteren. Een aanrader aangezien Amazon iets minder streng is met het verwijderen van muziek uit playlists.

Wil je nog meer korting? Pak dan meteen Amazon Prime mee.

VPN-aanbiedingen

Verloopt je VPN-abonnement of sta je op het punt in zee te gaan met een VPN-dienst? Kijk dan eens naar de twee prachtige aanbiedingen die wij hebben gevonden. Normaal gesproken betaal je tussen de 5 en 8 euro per maand voor de gemiddelde VPN-dienst, maar zo nu en dan wordt er flink gestunt met de prijs.

Cyberghost: Deze snelle VPN-dienst is de laatste tijd hoge ogen aan het gooien en heeft door de jaren heen het aantal servers behoorlijk uitgebreid. Ook met de privacy zit het wel goed. De dienst vraagt niet om informatie waarmee jij te identificeren bent en betalingen worden afgehandeld door een 3rd-party betaaldienst. Cyberghost kreeg onder andere om die reden een plek in onze lijst van beste VPN-diensten van dit moment.

Op dit moment kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.

Meld je hier aan voor de Cyberghost-aanbieding

NordVPN: Ook deze VPN-dienst stunt met prijzen. Deze dienst is uitermate geschikt voor het kijken van Amerikaanse Netflix en andere streamingdiensten en ook NordVPN heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het is daarom niet gek dat deze dienst ook in onze beste VPN-diensten van dit moment staat. Op dit moment bieden zij hun diensten aan met 75 procent korting waardoor je slechts 2,65 euro per maand hoeft neer te tellen.

Meld je hier aan voor NordVPN

HP Chromebook x360 14

Chromebooks hoeven niet altijd lichtgewicht computertjes te zijn. Tuurlijk, het kan, zeker als je alleen af en toe een filmpje kijkt, tekstdocumenten bewerkt of een muziekje luistert, maar als je het zwaardere werk wilt doen, is het fijn te weten dat er ook Chromebooks zijn die je daarmee kunnen helpen. De HP Chromebook X360 is zo'n computer.

Met een Core i5 processor, 8 GB RAM, 64 GB opslag en een Intel HD Graphics on-board videochip is dit zeker geen zwakkeling.

En nu kan je voor slechts 486,50 euro een refurbished exemplaar aanschaffen. Hier ga je zeker vele jaren plezier mee beleven.