Speel nu De Sims 4 en Overwatch gratis

Tegenwoordig als wij over hard- of software schrijven, zoeken wij naar de voordeligste prijzen en plaatsen deze bij het product. Tijdens deze zoektocht komen wij regelmatig aanbiedingen, acties en deal tegen die erg mooi zijn, maar in geen enkel artikel passen. In plaats van deze de prullenbak in te gooien, verzamelen wij deze en delen ze met je, omdat er altijd wel iemand is die daar wat mee kan.

Gratis Sims 4 downloaden

Je "simuleert" het alledaagse leven van een zelf ontworpen (of geïmporteerd) persoon en verzint daar al dan niet een mooi verhaal omheen. Het is een serie waar je van houdt of het verafschuwt. Sommige gamers noemen het ook wel gekschrerend een digitaal poppenhuis.

In The Sims 4 kan jij het leven van een of meerdere personen inrichten en beïnvloeden. Uiteraard zijn alle figuren waar jij mee speelt ook vatbaar voor invloeden van buitenaf waardoor je wel de nodige uitdagingen krijgt als je de game speelt. Daarbij heeft de persoon (Sim) ook zelf nog (levens)doelen die het wil bereiken in het leven en bepaalde trekjes die afhankelijk zijn van de persoonlijkheid die het figuurtje heeft gekregen (van jou of de computer).

De Sims is nog steeds een van de populairste game-series ter wereld en wordt nog steeds veel gespeeld. Dit is een game die dan ook lang z'n waarde behoudt en maar zelden met korting wordt aangeboden. Daarom moesten wij gewoon even melden dat je de game nu tijdelijk gratis kan downloaden via Origin: Electronic Arts' gameportaal.

Hiervoor hoef je alleen maar Origin te downloaden en te installeren, een account aan te maken en te navigeren naar de Sims 4-pagina binnen Origin of deze website.

Overwatch

Deze populaire game is jarig en maker Blizzard trakteert door de game tijdelijk gratis aan te bieden. Tot 28 mei 2019 kan je deze game gratis en voor niets downloaden en spelen zonder restricties. In deze multiplayer first-person shooter verdedig je een aantal punten of objecten en werk je samen met je teammaten om het vijandelijke team (die meestal de opdracht heeft het object of de locatie die jouw team moet beschermen te veroveren of te vernietigen) te verslaan en/of tegen te houden.

De game kan hier worden gedownload. Let op: Voor deze game moet je gebruik maken van Battle.Net: een gameportaal van Blizzard. Die zal je dus eerst moeten downloaden en installeren.

Verlengde moederdag-korting Back-up software en meer

EaseUS is een bedrijf dat zich bezighoudt met het beschermen en/of herstellen van je data. Het bedrijf heeft back-up, herstel, partitiebeheer en transfer-software in het assortiment en biedt deze softwarepakketten nu met een (verlate) moederdag-korting aan. Navigeer naar deze pagina en vul de volgende coupon code in als je je bestelling plaatst: AFF10MOM. Je krijgt dan 20 dollar korting op je aankoop.

PureVPN

PureVPN staat dan misschien niet in onze lijst van beste VPN's, maar dat maakt deze dienst zeker niet slecht. PureVPN houdt, net als de rest geen logs bij en heeft apps voor zo'n beetje alle gangbare apparaten en besturingssystemen. Er zijn apps voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS, plus browserextensies voor Chrome en Firefox. Binnenkort komt er een add-on voor Opera.

Je hebt de keuze om verbinding te maken met meer dan 2000 servers op het netwerk van PureVPN in 141 landen. Het bedrijf zegt dat het eigenaar is van de servers wat een andere goede reden is om voor deze provider te kiezen dan voor bedrijven die servers huren van andere aanbieders.

Laat je niet afschrikken door de (jaren oude) negatieve reacties die rondzwerven op het internet, alle problemen die het bedrijf had zijn opgelost en onze eerste tests waren goed tot zeer goed (uitgebreide review volgt).

Het bedrijf is nu bezig met een charme-offensief om verloren gebruikers terug te winnen en komt met een gigantische korting van maar liefst 82 procent! Hierdoor betaal je slechts 1,71 euro per maand. De betaalmogelijkheden zijn ook legio (ook anoniem betalen met verschillende cryptomunten is bijvoorbeeld geen probleem), dus dat hoeft je in elk geval niet tegen te houden.

NordVPN

Ook deze VPN-dienst stunt met prijzen. Deze dienst is uitermate geschikt voor het kijken van Amerikaanse Netflix en andere streamingdiensten en ook NordVPN heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het is daarom niet gek dat deze dienst ook in onze beste VPN-diensten van dit moment staat. Op dit moment bieden zij hun diensten aan met 75 procent korting waardoor je slechts 2,65 euro per maand hoeft neer te tellen.

Cyberghost

Deze snelle VPN-dienst is de laatste tijd hoge ogen aan het gooien en heeft door de jaren heen het aantal servers behoorlijk uitgebreid. Ook met de privacy zit het wel goed. De dienst vraagt niet om informatie waarmee jij te identificeren bent en betalingen worden afgehandeld door een 3rd-party betaaldienst. Cyberghost kreeg onder andere om die reden een plek in onze lijst van beste VPN-diensten van dit moment.

Op dit moment kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.

Motorola Moto Z3 Play

Aan het begin van deze maand kwam dit toestel al een keer voorbij in ons aanbiedingen-artikel voor een mooie prijs, maar het kan blijkbaar nog mooier aangezien deze nu nog goedkoper wordt aangeboden.

Deze semi-modulaire smartphones weten ons ook al enkele jaren positief te verrassen. De veelzijdigheid en lage prijs van deze toestellen heeft ervoor gezorgd dat deze smartphones al jaren meermaals als beste scoren in verschillende categorieën.

Deze semi-modulaire smartphone kan makkelijk worden uitgebreid waardoor deze voor veel mensen geschikt is. Of je nou een betere speaker, een betere camera, een projector en zelfs een heuse Polaroid instant fotocamera/printer, met de Moto Z Play kan dat allemaal.

Daar komt ook nog eens bij dat deze smartphone een zeer goede accu aan boord heeft waarmee je het meerdere dagen uit kan houden op één acculading. Vind je dat niet genoeg? Dan hang je simpelweg de batterypack aan je toestel. Kortom, voor elk wat wils.

Belsimpel stunt deze dagen met de Moto Z3 play, de nieuwste versie uit de Z-serie. Waardoor je voor slechts 199 euro een semi-modulaire smartphone krijgt met een 6 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels, octacore Qualcomm Snapdragon 636 draaiend op 1,8 GHz, 4 GB RAM en 64 GB opslag dat met een micro SD-kaart kan worden uitgebreid naar ruim 2 tb. Daarnaast heeft het toestel een 12- en 5-MP met f/1.7 achterop en een 8 megapixel camera aan de voorkant.

En je krijgt er nog een batterypack-mod bij ook.

Magix Vegas Pro vanaf 90 cent?

Wil je video editen voor weinig? Een makkie met Magix Vegas Pro. Humble Bundle heeft het pakket in de aanbieding en je mag er zoveel voor betalen als je maar zelf wilt (met een minimum van 90 cent). Voor dat geld krijg je de plus editie van Fastcut en een voucher code voor Producer Planet.

Betaal je meer dan 20,30 euro dan krijg je daar Audio Studio 12 en Movie Studio 15 bij. Verhoog je het bedrag naar minimaal 22,30 dan komen daar Vegas Pro 15 Edit, Vegas DVD Architect en HotFilm Movie Essentials bovenop. Dit totale softwarepakket kost normaal gesproken 750 euro dus slag je slag.

Windows 7 voor weinig

We weten het, Windows 7 gaat bijna met pensioen, maar mocht je toch nog een licentie willen hebben, dan is nu je kans om deze voor heel weinig aan te schaffen. Voor minder dan een tientje kan je een Windows 7 Professional-licentie scoren en het mooiste is nog dat dankzij deze trucs het nog steeds mogelijk is gratis te upgraden naar Windows 10. Kortom, zelfs als je niet van plan bent nog iets te doen met Windows 7, dan is dit dé goedkoopste manier om een Windows 10-licentie aan te schaffen.

NLZiet een maand lang voor 1 cent

Deze dienst richt zich op de hardcore Nederlandse televisiekijker. NLZiet is opgericht door de NPO, RTL en SBS en bijna alle content van deze partijen is te vinden bij deze dienst. Net als Ziggo Go kan je live tv kijken, series terug kijken en soms zelfs afleveringen eerder bekijken voordat ze worden uitgezonden. Als je een echte televisie-fan bent en je favoriete programma's graag terug (of zelfs vooruit) kijkt, dan is dit de dienst voor jou.

NLZiet heeft apps voor op de Smart TV, smartphone en web-apps voor je browser. Je kan NLZiet een maand lang testen en kost daarna 7,95 euro per maand. De dienst is op twee apparaten tegelijk te gebruiken.

Asus Chromebook 15 inch

Bol stunt deze dagen met de prijs van de Asus Chromebook en biedt de C523NA-EJ0052 aan met 32 procent korting. Hierdoor betaal je slechts 239 euro voor deze strak uitziende Chromebook. Voor dat geld krijg je een 15,6 inch Full HD scherm, Intel Celeron N3350 Apollo Lake processor. 4 GB RAM, 32 GB opslag en een Intel HD Graphics 500 videochip.

Boeken over Kunstmatige intelligentie en Deep learning

Wil je weten hoe kunstmatige intelligentie en deep learning nou echt werken? Wil je er zelf mee aan de slag? Dan is dit het uitgelezen moment om je er in te verdiepen. Humble Bundle heeft weer een gigantische stapel boeken in de aanbieding waarvoor je zoveel mag betalen als je zelf maar wilt (zo lang het meer is dan 89 cent).

Voor dat bedrag krijg je Machine Learning for Mobile, Python Deep Learning, Unity Artificial Intelligence Programming, de Mathematical Foundation for AI and Machine Learning-video en Python Machine Learning by example.

Als je meer dan 7,16 euro uitgeeft voor deze bundel komen daar ook nog Hands-On Reinforcement Learning with Python, Hands-On Artificial Intelligence for IoT, Artificial Intelligence By Example, Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading, Python Machine Learning Cookbook Second Edition, Deep Learning with PyTorch Video, Advanced Artificial Intelligence Projects with Python Video, Hands-On Python Deep Learning Video bij.

Als je meer dan 13,43 euro uitgeeft, kan je helemaal los en wordt de toch al grote stapel boeken uitgebreid met: Deep Learning for Computer Vision, Natural Language Processing with TensorFlow, Advanced Deep Learning with Keras, Mastering Machine Learning Algorithms, Deep Reinforcement Learning Hands-On, Deep Learning with TensorFlow Second Edition, Hands-On Transfer Learning with Python, Hands-On Deep Learning for Games, Python Deep Learning Projects, Deep Learning Architecture for Building Artificial Neural Networks Video, Hands-On AI for Finance Video, The Complete Machine Learning Course with Python Video.

Kortom, een hele hoop boeken voor heel weinig geld.