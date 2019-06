De 13 mooiste vaderdag-cadeaus 2019

Google Chromecast (generatie 3)

Heb je geen slimme tv (goed zo) en geen mediacenter? Geen nood, het is al jaren mogelijk je apparaat uit te breiden met een Chromecast. Een apparaatje waarmee je makkelijk en snel media van je smartphone of computer kan streamen naar je tv. Het komt niet zo vaak voor dat er met deze apparaatjes wordt gestunt, maar zo nu en dan wordt er toch wat van de prijs afgesnoept. De Chromecast kost normaal gesproken 39 euro, maar dankzij een bulkkorting, kan je het apparaat nu voor 34 euro aanschaffen.





Motorola Moto Z3 Play

En ja hoor, daar is ie weer. De laatste tijd wordt er flink gestunt met deze smartphone, waarschijnlijk omdat de opvolger binnenkort uit komt. Aangezien dit toestel nu nog steeds indrukwekkende specs heeft, kunnen we deze smartphone nog steeds aanraden, zeker voor deze prijs.

Deze semi-modulaire smartphones weten ons ook al enkele jaren positief te verrassen. De veelzijdigheid en lage prijs van deze toestellen heeft ervoor gezorgd dat deze smartphones al jaren meermaals als beste scoren in verschillende categorieën.

Deze semi-modulaire smartphone kan makkelijk worden uitgebreid waardoor deze voor veel mensen geschikt is. Of je nou een betere speaker, een betere camera, een projector en zelfs een heuse Polaroid instant fotocamera/printer, met de Moto Z Play kan dat allemaal.

Daar komt ook nog eens bij dat deze smartphone een zeer goede accu aan boord heeft waarmee je het meerdere dagen uit kan houden op één acculading. Vind je dat niet genoeg? Dan hang je simpelweg de batterypack aan je toestel. Kortom, voor elk wat wils.

Belsimpel stunt deze dagen met de Moto Z3 play, de nieuwste versie uit de Z-serie. Waardoor je voor slechts 198 euro een semi-modulaire smartphone krijgt met een 6 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels, octacore Qualcomm Snapdragon 636 draaiend op 1,8 GHz, 4 GB RAM en 64 GB opslag dat met een micro SD-kaart kan worden uitgebreid naar ruim 2 tb. Daarnaast heeft het toestel een 12- en 5-MP met f/1.7 achterop en een 8 megapixel camera aan de voorkant.

En je krijgt er nog een batterypack-mod bij ook.





Motorola Moto G7 Play

We blijven nog even bij Motorola. Deze fabrikant weet ook in het budgetsegment indruk te maken. De G7-serie heeft menig gebruiker en reviewer positief verrast en dankzij een flinke korting is deze krachtige budgettelefoon nog goedkoper. Voor slechts 138 euro heb je een toestel met een 5,7 inch groot scherm met een resolutie van 1512x720, 2 GB RAM, 32 GB opslag, 8 core Qualcomm Snapdragon 632 draaiend op 1,8 GHz, Dual simkaart slot, Micro SD-slot, USB C en een koptelefoonaansluiting, een ideaal vaderdagcadeau dus.





Mobiele abonnementen

Bij zo'n prachtige nieuwe smartphone hoort natuurlijk ook een abonnement. Verloopt het abonnement van je vader binnenkort of heeft hij (nog) geen abonnement? Dan is dit het moment 'm te verrassen met deze zeer voordelige abonnementen.

Tele 2: Als je vader een fanatiek internetter is, wil je 'm natuurlijk niet opzadelen met de stress dat hij z'n databundel opmaakt. Gelukkig hoeft dat ook niet. Tele2 biedt nog steeds een onbeperkt data-abonnement aan en nu dus met korting. Op dit moment kan je een onbeperkt data-abonnement afsluiten voor slechts 20 euro per maand. Voor 5 euro per maand extra kan je daar ook nog onbeperkt bij bellen en sms'en.

Youfone: Is je vader een iets minder groot datamonster en denk je dat hij niet boven de 10 GB per maand uit komt? Kijk dan eens naar Youfone. Voor slechts een tientje per maand heb je een abonnement voor 'm waarmee je maar liefst 10 GB aan data mag verstoken (en hij kan ook nog 50 minuten bellen of smsen). Is hij iemand die veel belt? dan kan je dat voor 7,50 euro per maand extra d'rbij doen voor 'm.





Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream

Speciaal voor de gamende vaders. Deze videokaart misstaat zeker niet in de gemiddelde game pc en is krachtig genoeg om zelfs op 1440p-schermen een whopping 60 frames per seconde op je beeld te toveren. De kaart mag dit jaar dan wel zijn ingehaald door de RTX 2060 Founders edition, dat betekent niet dat deze kaart nu meteen slecht is, sterker nog, door de lagere prijs is dit een fantastisch cadeau voor de game pc (van je vader).





BenQ EX3200R 32 inch Curved Gaming Monitor

Zoek je nog een lekker groot scherm voor bij deze geweldige videokaart? BenQ heeft een 32 inch groot exemplaar met een refreshrate van maar liefst 144Hz en een FullHD resolutie. Het scherm is nu in de aanbieding waardoor je in plaats van 399 euro slechts 279 euro neertelt.

Haal de BenQ EX3200R 32 inch Curved Gaming Monitor hier het voordeligst





Inspelen op Nostalgie

Geen zin in al die dure cadeaus, maar is je vader toch een gamer? Wellicht dat je kan inspelen op z'n nostalgische gevoelens. Humble Bundle biedt op dit moment een hoop retro (themed) games aan met gigantische kortingen die kunnen oplopen tot maar liefst 92 procent.

Met retro themed games van Sonic Mania (66 procent korting) en PAC-MAN Championship Edition 2 (66 procent korting) tot Cuphead (15 procent korting) en BIT.TRIP Core (75 procent korting). Echte retrogame-pakketten van De Dreamcast Collection (75 procent korting) en de Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 Bundle (25 procent korting) tot de Street Fighter 30th Anniversary Collection (35 procent korting) en Atari Vault (60 procent korting).

En dat is nog niet alles, de komende dagen zijn er zoveel retro (themed) games in de aanbieding dat jij (en je vader natuurlijk) wel even zoet blijft.





Samsung Portable SSD T5 500 GB

Samsung gooit al jaren hoge ogen in het SSD-segment. De Samsung T5 is als een gekrompen versie van het 2.5 inch model dat je in een desktop kunt plaatsen. Dit is een slimme, no-nonsense draagbare SSD met geweldige prestaties en het ziet er strak uit. Het frame is een 'unibody' stuk gebogen aluminium, met platen van soft touch plastic aan elk uiteinde.

Samsung zegt dat de T5 een val van 2 meter hoogte kan overleven en de behuizing voelt erg stevig aan. Net als bij andere aluminium afwerkingen zullen stoten en schaafwonden de verflaag beschadigen. De kleur is ook afhankelijk van het model dat je kiest. De onze is er een van 1 TB, die in het zwart wordt geleverd, net als de 2 TB versie. De versies met een lagere capaciteit van 250 GB en 500 GB hebben een felblauwe tint.





Integral Pastel USB 3.0 Flash Drive

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Je kan nooit genoeg opslagruimte hebben, dat geldt ook voor je vader. Met een USB-stick zit je bijna altijd goed en het is een fijn, betaalbaar cadeau om te geven. De kleurrijke USB-sticks van Integral schreeuwen misschien "hoedkoop" en "vrolijk", maar laat je daardoor niet afschrikken. Deze sticks zijn verrassend goed en snel. Daarom kwamen deze sticks ook als een van de beste uit onze tests.

Als je vader een rasechte internetter is, kan je 'm wellicht blij maken met een VPN-dienst. Ook deze week wordt er flink gestunt met de prijzen en kan je voor zeer weinig jarenlang plezier hebben van een veilige verbinding.

Cyberghost

Deze snelle VPN-dienst is de laatste tijd hoge ogen aan het gooien en heeft door de jaren heen het aantal servers behoorlijk uitgebreid. Ook met de privacy zit het wel goed. De dienst vraagt niet om informatie waarmee jij te identificeren bent en betalingen worden afgehandeld door een 3rd-party betaaldienst. Cyberghost kreeg onder andere om die reden een plek in onze lijst van beste VPN-diensten van dit moment.

Op dit moment kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.





NordVPN

Ook deze VPN-dienst stunt met prijzen. Deze dienst is uitermate geschikt voor het kijken van Amerikaanse Netflix en andere streamingdiensten en ook NordVPN heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het is daarom niet gek dat deze dienst ook in onze beste VPN-diensten van dit moment staat. Op dit moment bieden zij hun diensten aan met 75 procent korting waardoor je slechts 2,65 euro per maand hoeft neer te tellen.





Ivacy

Over het geheel bekeken is Ivacy een prima dienst. Dat bepaalde servers zich niet fysiek bevinden op de locatie die wordt gemeld, zal sommige gebruikers storen, maar voor de meeste doorsnee gebruikers is dat prima. Ook de prijs is prima voor de snelheid die je ervoor terugkrijgt en de opties die de dienst levert. Maar het allermooiste is natuurlijk de prijs. Afhankelijk van het aantal maanden dat je je inschrijft betaal je tussen de 2 en 3 euro per maand, maar als je jezelf echt jarenlang wilt toewijden kan je, dankzij een dikke korting van 87 procent, voor maar liefst 1,18 euro per maand al een VPN-verbinding hebben.

Lees hier de uitgebreide review van deze VPN-dienst.





Bonus: NLZiet

Kijkt je vader veel tv en kijkt hij graag Nederlandse programma's terug? Dan kan je 'm blij maken met NLZiet. Deze dienst is opgericht door de NPO, RTL en SBS en bijna alle content van deze partijen is te vinden bij deze dienst. Net als Ziggo Go kan je live tv kijken, series terug kijken en soms zelfs afleveringen eerder bekijken voordat ze worden uitgezonden. Je (vader) kan de dienst een maand lang uitgebreid testen.

NLZiet heeft apps voor op de Smart TV, smartphone en web-apps voor je browser. Je kan NLZiet een maand lang testen en kost daarna 7,95 euro per maand. De dienst is op twee apparaten tegelijk te gebruiken.