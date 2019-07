De 11 handigste gadgets voor de zomervakantie

Xiaomi Powerbank

Als je lang onderweg bent en jezelf hebt verwend met een nieuw mobiel abonnement, nieuwe VPN-dienst en een streamingdienst, moet het natuurlijk niet zo zijn dat na een dagje reizen je smartphone of tablet alweer leeg is.

Xiaomi staat bekend om de productie van hoogwaardige producten en de verkoop ervan tegen een betaalbare prijs. De 10.000mAh Mi Power Bank Pro is een uitstekend voorbeeld van die aanpak. Daarom kwam deze als een van de beste uit onze test. Deze powerbank heeft niet alleen een hoge capaciteit, maar is toch licht en daardoor zeer makkelijk mee te nemen. De hoge efficiëntie (90,99 procent), premium design en lage prijs (ongeveer 25 euro) is deze battery pack moeilijk te verslaan. Haal er een of twee, gooi ze in je tas en koffer en je hoeft je geen zorgen meer te maken over lege batterijen onderweg.

Bestron Ventilator

Leuk al die snufjes, diensten en games, maar wat heb je aan dat alles als je je kapot zweet? Gelukkig kan je ook voor een mooie prijs een pittige ventilator aanschaffen.

Deze Bestron Vloerventilator zorgt er in elk geval voor dat je rustig kan genieten van je gadgets en games zonder dat je oververhit raakt.

Kobo Clara HD

Als je van plan bent boeken te verslinden tijdens je vakantie, kijk dan eens naar een e-reader. De Rakuten Kobo Clara HD bijvoorbeeld. Deze reader kwam als een van de beste uit onze tests en raden we dan ook van harte aan.

De Clara HD is voorzien van een zes-inch, 300-dpi Carta E-Ink display, een 1GHz Freescale Solo Lite processor en 512MB RAM. Voor een E-Ink apparaat ontworpen om tekst weer te geven is dit een mooie snelle chipset. Het apparaat heeft 8GB flash-geheugen onder de motorkap.

Kobo maakt geen directe claims over de levensduur van de batterij van de Clara HD. Echter, met Wi-Fi uitgeschakeld en de verlichting ingesteld op 70 procent zagen wij, na ongeveer twee uur lezen per dag, verspreid over een periode van zeven dagen, dat de e-reader de batterij nog steeds op ongeveer 60 procent capaciteit zat.

Lees ook De beste e-readers

Xiaomi Mi Box S 8GB

Ben je van plan deze vakantie lekker te binge watchen en de deur niet uit te gaan? Dan is de Xiaomi Mi Box S de ideale metgezel. Deze mediacenter heeft een hoop handige features onder de motorkap en dat zorgt ervoor dat je niet langer met verschillende apparaten in de weer hoeft als je media consumeert.

Dit apparaat heeft een Qualcomm Cortex-A53 processor, 2 GB RAM, 8 GB Opslag en een Mali-450 GPU aan boord. De Mi Box S draait op Android TV en kan dus met zo'n beetje elke app overweg. Door de nauwe samenwerking van Xiaomi en Google is deze mediacenter officieel gecertificeerd door de zoekgigant wat betekent dat deze ondersteuning heeft voor WideVine-DRM. Hierdoor kan je zonder problemen 4K Netflix streams draaien en werken andere streamingdiensten die daarvan afhankelijk zijn (zoals Videoland, NLZiet, NPO en Ziggo Go) perfect. Bovendien ondersteunt de Mi Box S Google's Chromecast waardoor je ook vanaf andere apparaten makkelijk kan streamen naar dit apparaat.

Het allermooiste is nog de prijs. Dit kastje kost je nog geen acht tientjes en is daarmee goedkoper dan Google's eigen Chromecast Ultra. Kortom: een win-win-win-situratie voor de echte thuisblijver.

Lees ook: De beste kant-en-klare mediacenters

Samsung Galaxy A50

Zoek je een pittige middenmoter voor thuis of onderweg? Er wordt nu gestunt met de prijs van Samsung's Galaxy A50. Deze smartphone heeft een 6,4 inch groot scherm. 4 GB RAM, 128 GB Opslag, Exynos 9 octa core processor en draait op Android 9.

Het toestel wordt op dit moment met een dikke korting aangeboden waardoor je nu nog maar 259 euro betaalt.

Amazon Prime-abonnement

Amazon Prime-day komt er weer aan. Vanaf volgende week gaat de webshopgigant weer glink stunten met de prijzen. Gebruikers met een Prime-account krijgen nog grotere kortingen en voorrang op sommige koopjes. Bovendien hoeven zij geen verzendkosten te betalen. Leuke extra's maar het wordt nog mooier. Met een Prime-abonnement kan je ook nog eens gebruik maken van Prime video, een streamingdienst die ons erg doet denken aan Netflix. Series, films, documentaires...onbeperkt kijken. Naast de standaard Hollywood Blockbusters heeft Amazon, net als Netflix, ook een aantal zelf geproduceerde series waarmee je je kan vermaken en kan je alles in HD of hoger bekijken zonder daarvoor extra te hoeven betalen (zoals bij sommige andere diensten).

Ook voor muziek zit je bij Amazon Prime goed. Amazon Prime Music doet ons dan weer denken aan Spotify. Een gigantische collectie muziek die je kan streamen zo vaak je maar wilt.

Als je dus toch al van plan was films en series te bingen, dan is Prime wellicht een mooie stap. Het is goedkoper dan een Netflix + Spotify-abonnement en je hebt volgende week ook nog eens een heleboel voordelen mocht je op Prime Day nog wat leuks willen bestellen.

Let op: Een Prime-abonnement is landsafhankelijk. Check dus even of je meer producten gaat bestellen vanauit Amazon UK of Amazon DE (Duitsland). Dit heeft overigens weinig invloed op het film- serie- en muziekaanbod en is meer voor de producten die je wilt bestellen.

Binnenkort doen wij uit de doeken wat er allemaal de moeite waard is om te halen.

NLZiet:

Liever Nederlandse content (terug)kijken of streamen (vanaf je vakantie-adres)? Dan is NLZiet een van de beste oplossingen. Deze dienst richt zich op de hardcore Nederlandse televisiekijker en is opgericht door de NPO, RTL en SBS en bijna alle content van deze partijen is te vinden bij deze dienst. Net als Ziggo Go kan je live tv kijken, series terug kijken en soms zelfs afleveringen eerder bekijken voordat ze worden uitgezonden. Als je een echte televisie-fan bent en je favoriete programma's graag terug (of zelfs vooruit) kijkt, dan is dit de dienst voor jou.

NLZiet heeft apps voor op de Smart TV, smartphone en web-apps voor je browser. Je kan NLZiet een maand lang gratis testen en kost daarna 7,95 euro per maand. De dienst is op twee apparaten tegelijk te gebruiken.

VPN-aanbiedingen

Breng je je vakantie door op een camping of in een hotel/resort met een onveilige Wifi-verbinding? Wil je graag je films en series blijven kijken op loze momenten, maar lukt dat door geoblokkades niet? Dan is een VPN-dienst natuurlijk de oplossing. Ook deze maand wordt er keihard gestunt waardoor je voor enkele euro's per maand al een supersnelle, superveilige verbinding kan hebben. Wij hebben de mooiste vpn-aanbiedingen voor je verzameld:

NordVPN

Ook deze VPN-dienst stunt met prijzen. Deze dienst is uitermate geschikt voor het kijken van Amerikaanse Netflix en andere streamingdiensten en ook NordVPN heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het is daarom niet gek dat deze dienst ook in onze beste VPN-diensten van dit moment staat. Op dit moment bieden zij hun diensten aan met 75 procent korting waardoor je slechts 2,65 euro per maand hoeft neer te tellen.





Cyberghost

Deze snelle VPN-dienst is de laatste tijd hoge ogen aan het gooien en heeft door de jaren heen het aantal servers behoorlijk uitgebreid. Ook met de privacy zit het wel goed. De dienst vraagt niet om informatie waarmee jij te identificeren bent en betalingen worden afgehandeld door een 3rd-party betaaldienst. Cyberghost kreeg onder andere om die reden een plek in onze lijst van beste VPN-diensten van dit moment.

Op dit moment kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.





ProtonVPN/Mail

De meeste VPN-diensten in deze lijst focussen zich op anonimiteit, maar vooral op geoblokkades. Protonmail legt de nadruk vooral op privacy. Niet alleen worden er geen logs opgeslagen en met zeer grote complexe sleutels gewerkt. Deze organisatie heeft ook een eigen maildienst waarmee je je e-mails versleuteld het web opstuurt. Ideaal als je op een plek bent met een gratis (onversleutelde/onbeveiligde) Wifi-verbinding. Of zeer gevoelige informatie wilt mailen.

Ivacy

Over het geheel bekeken is Ivacy een prima dienst. Dat bepaalde servers zich niet fysiek bevinden op de locatie die wordt gemeld, zal sommige gebruikers storen, maar voor de meeste doorsnee gebruikers is dat prima. Ook de prijs is prima voor de snelheid die je ervoor terugkrijgt en de opties die de dienst levert. Maar het allermooiste is natuurlijk de prijs. Afhankelijk van het aantal maanden dat je je inschrijft betaal je tussen de 2 en 3 euro per maand, maar als je jezelf echt jarenlang wilt toewijden kan je, dankzij een dikke korting van 87 procent, voor maar liefst 1,18 euro per maand al een VPN-verbinding hebben.

Lees hier de uitgebreide review van deze VPN-dienst.