De 11 beste Amazon Prime-aanbiedingen voor de tech-fan

Amazon geeft gebruikers nu al een paar jaar de mogelijkheid in te schrijven voor Amazon Prime. Een dienst die je niet alleen allerlei voordeeltjes geeft (zoals gratis verzending) en grote kortingen, maar je ook gebruik laat maken van de videodienst, Prime video.

Deze dienst kan gezien worden als een concurrent van Netflix en biedt veel verschillende films en series aan. Daarnaast maakt Amazon, net als Netflix ook eigen producties. Naast Prime Video, heeft Amazon ook een eigen muziekdienst genaamd Prime Music waar je, net als bij Spotify, muziek kan streamen.

Ten slotte krijg je als Prime-lid ook een volledig abonnement op de game-videostreamingdienst Twitch. Je kan dan gebruik maken van alle premium-freatures van de streamingdienst en bepaalde games gratis spelen. Prime-lid worden kost je 5,99 euro per maand en is 30 dagen gratis te proberen.

Amazon is vijf jaar geleden begonnen met het selecteren van een speciale dag die het bedrijf Prime Day noemt. Op deze dag strooit Amazon met grote kortingen waar alleen Prime-leden gebruik van kunnen maken. Dit jaar gooit Amazon er nog een schepje bovenop en heeft meerdere dagen uitgetrokken om met kortingen te strooien.

Hoewel Amazon tegenwoordig bereikt kan worden via een Nederlands web-adres, zullen de meeste producten op die website worden aangeboden en verzonden vanuit Duitsland. Het Duitse aanbod is echter kleiner dan het aanbod vanuit het Verenigd Koninkrijk en daarom wordt er door Nederlandse gebruikers ook veel besteld vanaf Amazon.co.uk in plaats van Amazon.de of Amazon.nl. De gebruikersaccounts zijn uitwisselbaar dus het maakt niet uit op welke site je je ooit hebt ingeschreven. Houd er wel rekening mee dat het wel uitmaakt in welk land je een Prime-abonnement afsluit.

Check dus even of je meer producten gaat bestellen vanauit Amazon UK of Amazon DE (Duitsland). Dit heeft overigens weinig invloed op het film- serie- en muziekaanbod en is meer voor de producten die je wilt bestellen.

Voor de Prime days-aanbiedingen kijken wij naar alle drie de websites, al zijn de meeste gevonden aanbiedingen van de Duitse Amazon. Let er wel op dat je voor veel van deze kortingen dus een Prime-account moet hebben. Aanmelden is zo gedaan en als je niet van plan bent verder iets te doen met het abonnement, kan je je direct weer afmelden nadat je je aankopen hebt gedaan zonder dat je ergens aan vast zit. Zo kan je alsnog genieten van alle koopjes, aanbiedingen, muziek en kortingen.

MSI B360-F Pro moederbord

Zoek je nog een moederbord voor je Core i3, i5 of i7-processor (Socket 1151)? zoek niet verder. De MSI B360-F Pro is een zeer uitgebreid bord met maar liefst 18 PCI-E-slots, ondersteuning voor 32 GB DDR4 SDRAM, 4 USB 2.0-poorten, 1 USB 3.0-poort, netwerkpoort, en een PS/2-poort.

Dit bord wordt nu met een gigantische korting aangeboden waardoor je maar 49,47 euro betaalt.





SanDisk Ultra 400 GB micro SDXC

Je kan nooit genoeg opslag hebben, we zeggen het het vaak, ik weet het, maar het is nog steeds waar. En nu is het voordeliger dan ooit om extra geheugen in te slaan dankzij Prime Day. SanDisk's Ultra 400 GB micro SDXC is nu beschikbaar met een gigantische korting van maar liefst 65 procent waardoor je nu nog geen vijf tientjes betaalt voor een 400 GB grote micro SDXC-kaart. Ideaal voor al die foto's die je maakt (met je smartphone of digitale camera) of games die je binnenhaalt op je Nintendo Switch. Bovendien is deze geheugenkaart snel genoeg om je smartphone-apps naar toe te verhuizen dankzij de A1-classificatie.

Let op: Als je geen Prime-lid bent, betaal je 69,99 euro.

Lees ook: De beste MicroSD-kaarten

De beste geheugenkaarten voor al je opslagwensen





Eufy RoboVac 15C (BoostIQ)

Roborstofzuigerfans opgelet, de populaire stofzuigers van Eufy zijn in de aanbieding. De RoboVac 15C is nu bij Amazon flink afgeprijsd. Stofzuigers van deze fabrikant gooien al jaren hoge ogen en de nieuwste versie wordt nu al met 30 procent korting aangeboden waardoor je, in plaats van 239,99 euro, nog maar 167 euro hoeft neer te tellen.

Lees ook: De beste robotstofzuigers





Adobe Photoshop Elements 2019

Speciaal voor de creatievelingen die niet het maximale uit Photoshop (hoeven te) halen en geen zin hebben om vast te zitten aan een abonnement. Adobe Photoshop Elements is een lichtere versie van Photoshop met minder toeters en bellen, maar nog steeds ideaal is om foto's mee te bewerken. Deze software hoef je slechts eenmaal aan te schaffen en kan je daarna voor de rest van je leven gebruiken (voor zover je besturingssysteem het ondersteunt).

Amazon heeft de nieuwste versie van Elements nu in de aanbieding voor maar 49,99 euro.





Photoshop en Premiere Elements combo

Als je nou ook nog eens een video editor bent én je graphics (stills) graag bewerkt in Photoshop, dan kan je deze combo al helemaal niet laten liggen. Photoshop Elements en Premiere Elements voor maar 68,89 euro. Een koopje. Ook in dit geval krijg je beide pakketten op schijf en is de software levenslang te gebruiken.

Lees ook: Manieren om Photoshop te krijken (een optie is zelfs gratis)





Philips Koffiemachine (EP2220)

Hoeveel koffie-memes, verwijzingen en odes heb jij in je IT-leven voorbij zien komen? Koffie en

IT lijken wel hand in hand te gaan. Daarom is het niet zo heel gek dat we, naast computerhardware, ook kijken naar koffiemachines. En laten we nou net een super-aanbieding gevonden hebben op Amazon Prime Day. De Philips EP2220 Automatic Coffee Machine is een zeer uitgebreide koffie-automaat die verschillende soorten koffie voor je kan zetten. Bovendien kan het apparaat ook nog eens zichzelf schoonmaken. Een Win-win machine dus.

Amazon heeft vandaag maar liefst 46 procent van de prijs afgehaald waardoor je voor dit luxe apparaat nog maar 215 euro betaalt. Geen Prime-lid? Dan betaal je 322 euro.





Canon Zoemini mobiele fotoprinter

Wij hebben ons al een tijdje flink vastgebeten in de wereld van het mobiele instant fotoprinten en komen regelmatig mooie aanbiedingen tegen op dit gebied. Wij hebben echter nog nooit een printer met zoveel korting voorbij zien komen. De Canon Zoemini mobiele mini fotoprinter wordt door Amazon aangeboden met een dikke korting van 54 procent waardoor je 74,57 euro goedkoper uit bent dan normaal.

Net als de meeste mobiele fotoprinters die wij hebben getest print de Zoemini op Zink-fotopapier. Hoewel deze printer al een tijdje uit is op de markt hebben wij deze nooit kunnen testen dus we weten niet hoe goed de kwaliteit van de printjes is. Mocht je deze gok willen wagen, kan je 'm nu voor 64,43 euro in je winkelmand stoppen, een hele mooie prijs voor een mobiele printer al zeggen wij zelf.

Lees ook: De beste compacte mobiele fotoprinters





Philips Hue Starter set

Wil jij je huis(kamer) in alle kleuren van de regenboog laten oplichten? Dan kan nu stukken goedkoper dan normaal omdat Amazon tijdens de Prime Days de prijs heeft gehalveerd. In het pakket zitten twee lampen en een bridge en aangezien een losse Hue-lamp al gauw vijf tientjes kost, kan je al gauw inzien dat 74,99 euro voor een volledige startersset echt een koopje is.





Sapphire Pulse Radeon RX 580

Voor weinig je bak uitbreiden met een videokaart die geweldige prestaties levert op 1080p (120/144 Hz) is dankzij Prime Days heel goed mogelijk nu de Sapphire Pulse Radeon RX 580 met 38 procent korting wordt aangeboden. Hierdoor bespaar je 77,62 euro en tel je nog maar 129 euro neer voor deze geweldige videokaart. En je krijgt er nog gratis de actiegame Devil May Cry 5 bij ook.

Lees ook: De beste videokaarten voor pc gaming





Playstation 4 Slim met twee controllers

Leuk dat pc-gamen, maar sommige exclusives wil je echt niet missen, daarom is het, als hardcore gamer soms ook fijn als je een console hebt waarop je los kan gaan. Amazon stunt nu met een Playstation 4 slim met een 500 GB harde schijf en twee controllers voor 239,99 euro. Een scherpe prijs voor een geweldige spelcomputer. Zeker de moeite waard.

Hisense 4K Ultra HD Triple Tuner Smart TV

Amazon verscheept helaas lang niet alle tv's die het in de aanbieding heeft naar Nederland. Gelukkig maakt het een uitzondering voor Hisense. Deze prachtige 4K tv toont beelden niet alleen in een geweldige resolutie, het ondersteunt ook nog eens HDR (HDR10, HDR10+ en HLG). Deze direct backlight LED-tv is in verschillende maten te krijgen (van 43 inch tot 65 inch) en verwisselt dankzij een korting tussen de 31 en 44 procent (afhangend van de maat) van eigenaar vanaf 279 euro van eigenaar.