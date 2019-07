Nog 6 prachtige Amazon Prime Day-deals voor de gadgetfreak

Wegens succes verlengd. Amazon Prime Day is Amazon Prime Days geworden. Het bedrijf gooit nu meerdere dagen achter elkaar met gigantische kortingen en geeft gebruikers met een Prime-abonnement nog wat langer de tijd om gebruik te maken van alle voordelen, koopjes en kortingen die het bedrijf aanbiedt.

Hoewel Amazon tegenwoordig bereikt kan worden via een Nederlands web-adres, zullen de meeste producten op die website worden aangeboden en verzonden vanuit Duitsland. Het Duitse aanbod is echter kleiner dan het aanbod vanuit het Verenigd Koninkrijk en daarom wordt er door Nederlandse gebruikers ook veel besteld vanaf Amazon.co.uk in plaats van Amazon.de of Amazon.nl. De gebruikersaccounts zijn uitwisselbaar dus het maakt niet uit op welke site je je ooit hebt ingeschreven. Houd er wel rekening mee dat het wel uitmaakt in welk land je een Prime-abonnement afsluit.

Check dus even of je meer producten gaat bestellen vanuit Amazon UK of Amazon DE (Duitsland). Dit heeft overigens weinig invloed op het film- serie- en muziekaanbod en is meer voor de producten die je wilt bestellen.

Voor de Prime days-aanbiedingen kijken wij naar alle drie de websites, al zijn de meeste gevonden aanbiedingen van de Duitse Amazon. Let er wel op dat je voor veel van deze kortingen dus een Prime-account moet hebben. Aanmelden is zo gedaan en als je niet van plan bent verder iets te doen met het abonnement, kan je je direct weer afmelden nadat je je aankopen hebt gedaan zonder dat je ergens aan vast zit. Zo kan je alsnog genieten van alle koopjes, aanbiedingen, muziek en kortingen.

Philips Hue lampenset

Breid je Hue lichtset uit met deze drie kleuren Hue-lampen van Philips. Voorzie meer kamers van gekleurd licht en maak van je huis een kleurenparadijs. Je kan nu drie lampen aanschaffen in een set voor 79,99 euro.





Acer Chromebook 14

Als je nog een krachtige Chromebook zocht, dan is nu je kans. De Acer Chromebook 11 kost normaal gesproken tussen de 329 en 399 euro, maar Amazon heeft er een dikke korting van 50 procent overheen gegooid waardoor je nu nog maar 199 euro betaalt.





HP Sprocket (200) New Edition

Was je gisteren te laat voor de Canon Zoemini fotoprinter? (Ja, ze zijn allemaal uitverkocht). Geen nood, Amazon stunt net zo hard de nieuwe Sprocket printer van HP. Ook deze printer werkt met het populaire Zink-papier. Dankzij een korting van 47 procent wordt de Sprocket 200 New edition voor bijna net zo weinig aangeboden als de Zoemini van gisteren.

Het grote verschil is dan we van de Sprocket wel weten hoe het zit met de kwaliteit. En zoals je in onze review hebt kunnen lezen, zit dat wel snor.

Nu betaal je dus maar 79,99 euro voor deze prachtige printer.

Zoek je nog papier voor een mooie prijs? kijk dan hier of hier als je echt een flinke stapel papier in een keer wilt halen.





Apple MacBook 12 inch Gold

Zoals je wellicht eerder hebt kunnen lezen stopt Apple met de 12 inch MacBook. De laptop kan ook niet langer meer besteld worden via de shop van Apple. Op andere sites wordt de restvoorraad nog wel verkocht en blijkbaar heeft Amazon er ook nog een aantal liggen en doet ze weg voor bijna de helft van de prijs (!).

Je bespaart maar liefst 800 euro (44 procent) waardoor je nog maar 999 euro hoeft neer te tellen voor deze laptop.





Microsoft Office 365 en Kaspersky Antivirus voor 5 apparaten

Dit is je kans, Microsoft Office 365 voor een zeer strak bedrag en je krijgt er nog Kaspersky Antivirus bij ook. Niet alleen jij kan daarvan genieten, je kan ook nog vier andere mensen blij maken met een licentie. En dat voor maar 65,99 euro. Een hele strakke prijs als je het ons vraagt.





Creative GigaWorks T20 Series II

Deze speaker-serie van Creative Labs heeft zichzelf door de jaren heen al lang en breed bewezen. Het geluid dat uit deze speakertjes komt is zeer goed en ze nemen niet al te veel ruimte in beslag. Dankzij een korting van 34 procent wisselen deze luidsprekers al voor 65,99 euro van eigenaar.