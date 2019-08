De 9 mooiste Back to school-deals

Asus VivoBook S14

Het is tegenwoordig vaker regel dan uitzondering als je een laptop moet hebben als je naar school gaat. Er is zo ontzettend veel aanbod op dit gebied dat je door de bomen het bos niet meer ziet. De Asus VivoBook S14 is een prachtige laptop met mooie specificaties voor een scherpe prijs en dankzij deze back to school-aanbieding nog eens flink wat tientjes goedkoper.





Samsung Galaxy Tab A 10.1

Zoek je een moderne strak uitziende tablet voor je schoolwerk en entertainment? Kijk dan eens naar de Samsung Galaxy Tab A 10.1. Deze tablet is zeer betaalbaar, heeft aardige specificaties en het geheugen kan makkelijk worden uitgebreid dankzij de micro SD kaartlezer.





Asus K530FN

Deze krachtpatser met een dikke i7 processor en dedicated videokaart gaat dankzij een back to school-actie voor een zeer scherpe prijs over de toonbank. Deze laptop is snel genoeg voor videobewerking en krachtige school-applicaties (en natuurlijk games, je moet je natuurlijk wel kunnen ontspannen).

En dankzij de Back to school-actie krijg je er nog een gratis Sony koptelefoon bij ook.





Samsung T5 500GB

Samsung gooit al jaren hoge ogen op de SSD markt en de T5 is geen uitzondering. Deze externe SSD komt zeer goed van pas om je data op te slaan en wordt dankzij de back to school-aanbieding voor een mooie prijs aangeboden.





Tele2 mobiel onbeperkt abonnement

Tele2 biedt nog steeds een onbeperkt data-abonnement aan en nu dus met extra korting. Op dit moment kan je een onbeperkt data-abonnement afsluiten voor slechts 17 euro per maand. Voor 5 euro per maand extra kan je daar ook nog onbeperkt bij bellen en sms'en.

Epson XP-455 all-in one printer

Moet je veel printen voor school of werk, maar heb je geen zin veel geld uit te moeten geven aan een printer? De XP-455 van Epson is een zeer betaalbare inkjet printer die verbonden kan worden via Wifi en die je de mogelijkheid geeft te printen zonder tussenkomst van een pc. Een app is voldoende.





Python programmeren voor 90 cent

De populairste programmeertaal van dit moment kan voor heel weinig geleerd worden en de kans is groot dat het in de (nabije) toekomst van pas kan komen (op school). Daarom is dit de uitgelezen kans om de taal alvast te leren voor heel erg weinig. Humble Bundle heeft een fantastische aanbieding waarbij een stapel Python-boeken kan kopen en zelf mag bepalen hoeveel geld je eraan uitgeeft (met een minimum van 90 cent).

Dat pakket bevat de volgende boeken: Automate the Boring Stuff with Python, Invent Your Own Computer Games with Python, Black Hat Python, Python for Kids en Code Craft.

Als je bereid bent meer dan 7,20 euro neer te tellen voor dit pakket komen daar nog Cracking Codes with Python, Doing Math with Python, Gray Hat Python, Python Playground en Teach Your Kids to Code bij. En Locked contentSerious Python, Impractical Python Projects, Math Adventures with Python en Mission Python als je meer dan 13,49 euro uitgeeft.





Easus Back-up en Restore producten voor de helft

Ok, dit is misschien niet echt een Back to School-aanbieding, maar deze deal is te mooi om te laten liggen. Easus is jarig en dat vieren zij door maar liefst 50 procent korting te geven op al hun producten.

Of je nou verloren (school)werk wilt terughalen met de Data recovery Wizard, je harde schijf opnieuw wilt partitioneren met Partition Master Pro, (school)werk wilt back-uppen met Tot Backup Workstation of al je data over zilt zitten op je gloednieuwe machine met PCTrans Pro, al deze producten kan je nu dus voor de helft van de prijs aanschaffen, een dikke aanrader.

Surfshark

Surfshark is een van de goedkoopste VPN-diensten en stelt gebruikers in staat om zonder problemen verbinding anoniem te surfen en Netflix en andere streaming diensten te gebruiken. De kans is misschien niet zo groot dat je het nodig hebt voor school of werk, maar alleen maar werken en jezelf niet entertainen is ook maar zo saai.

Bovendien is dit een van de weinige aanbieders waarbij je een onbeperkt aantal apparaten mag gebruiken op je account in tegenstelling tot de 3 tot 7 apparaten bij andere.