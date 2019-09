De 8 stoerste september-deals voor de tech-fan

VPN-aanbiedingen

Wil je graag je films en series blijven kijken op loze momenten, maar lukt dat door geoblokkades niet? Dan is een VPN-dienst natuurlijk de oplossing. Op dat gebied wordt er keihard gestunt waardoor je voor enkele euro's per maand al een supersnelle, superveilige verbinding kan hebben. Wij hebben de mooiste VPN-aanbiedingen voor je verzameld.

Cyberghost

Deze snelle VPN-dienst is de laatste tijd hoge ogen aan het gooien en heeft door de jaren heen het aantal servers behoorlijk uitgebreid. Ook met de privacy zit het wel goed. De dienst vraagt niet om informatie waarmee jij te identificeren bent en betalingen worden afgehandeld door een 3rd-party betaaldienst. Cyberghost kreeg onder andere om die reden een plek in onze lijst van beste VPN-diensten van dit moment.

Op dit moment kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.





NordVPN

Ook deze VPN-dienst stunt met prijzen. Deze dienst is uitermate geschikt voor het kijken van Amerikaanse Netflix en andere streamingdiensten en ook NordVPN heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het is daarom niet gek dat deze dienst ook in onze beste VPN-diensten van dit moment staat. Op dit moment bieden zij hun diensten aan met 75 procent korting waardoor je slechts 3,17 euro per maand hoeft neer te tellen.





Ivacy

Over het geheel bekeken is Ivacy een prima dienst. Dat bepaalde servers zich niet fysiek bevinden op de locatie die wordt gemeld, zal sommige gebruikers storen, maar voor de meeste doorsnee gebruikers is dat prima. Ook de prijs is prima voor de snelheid die je ervoor terugkrijgt en de opties die de dienst levert. Maar het allermooiste is natuurlijk de prijs. Afhankelijk van het aantal maanden dat je je inschrijft betaal je tussen de 2 en 3 euro per maand, maar als je jezelf echt jarenlang wilt toewijden kan je, dankzij een dikke korting van 87 procent, voor maar liefst 1,33 euro per maand al een VPN-verbinding hebben.

Lees hier de uitgebreide review van deze VPN-dienst.

ProtonVPN/Mail

De meeste VPN-diensten in deze lijst focussen zich op anonimiteit, maar vooral op geoblokkades. Protonmail legt de nadruk vooral op privacy. Niet alleen worden er geen logs opgeslagen en met zeer grote complexe sleutels gewerkt. Deze organisatie heeft ook een eigen maildienst waarmee je je e-mails versleuteld het web opstuurt. Ideaal als je op een plek bent met een gratis (onversleutelde/onbeveiligde) Wifi-verbinding. Of zeer gevoelige informatie wilt mailen.

Surfshark

Nog een zeer goede VPN-dienst die met zeer scherpe prijzen komt. Deze nieuwkomer heeft ons zeer positief verrast en maakt de verrassing af met een mooie korting van maar liefst 82 procent kan je al voor 1,79 euro per maand genieten van buitenlandse Netflix, anoniem internetten en geoblokkades omzeilen op andere sites. Supersnel, veilig, keuze uit honderden servers en een zeer goede 256 bit versleuteling.

Denon AVR-X 1500H AV Receiver

Ook Bol is aan het stunten met aanbiedingen. De Bol 10-daagse is een periode waarin de webshop veel hardware (en andere producten) aanbiedt met dikke kortingen. De Denon AVR-X 1500H AV Receiver wordt met 44 procent korting aangeboden waardoor je nog maar 279 euro hoeft neer te tellen voor dit apparaat.

Je krijgt voor dat geld een 7.1-receiver met maar liefst 6 HDMI-poorten, 2 optische ingangen, 2 RCA (Tulp)-aansluiting, netwerkmogelijkheden (Wifi en ethernet), USB, radio, Jack-aansluiting, Phono-ingang en Subwoofer pre-out aansluiting.





Leer voor heel weinig games maken

Humble Bundle heeft weer een fantastische boeken-aanbieding klaar staan. Leer games maken met een van de populairste developmenttools/engines in de gamewereld: Unity! Je mag zelf bepalen hoeveel geld je besteed aan deze boeken, zolang het meer is dan 90 cent.

Als je 0,91 euro neertelt voor deze boeken krijg je Easy Mobile Pro, Mtree - tree creation, Snaps Prototype | Asian Residential en Snaps Prototype | Asian Residential.

Leg je meer dan 13,18 euro neer voor deze boekenbundel, dan komen daar nog de volgende boeken bij: Dynamic Bone, contentUMotion Pro - Animation Editor, DoozyUI: Complete UI Management System, Snaps Prototype | Construction Site en Snaps Art HD | Construction Site.

Gooi je daar nog een paar cent bovenop (waardoor je minimaal 13,66 uitgeeft), wordt de boekenbundel uitgebreid met: Unity Learn Premium, PlayMaker, Aura 2 - Volumetric Lighting & Fog, Snaps Prototype | Buried Memories Volume 2: Serekh, Snaps Art HD | Buried Memories Volume 2: Serekh en The Ultimate Guide to Game Development with Unity 2019.

Kortom, een zeer scherpe prijs voor een stapel boeken die normaal besproken bij elkaar meer dan duizend euro kosten, een koopje dus.





SanDisk Ultra 64 GB Micro SD-kaart

Flashgeheugen is goedkoper dan ooit, toch blijven sommige shops nog stunten met de prijs en halen er nog wat van af. Amazon doet de SanDisk Ultra 64 GB Micro SD-kaart (met A1 classificatie) voor heel weinig de deur uit. Het kaartje kost slechts 11,35 euro en is ideaal voor je smartphone of tablet. Aanradertje.

Wil je meer opslagruimte? Ga dan voor de 128 GB-versie. Twee keer zoveel opslagruimte, maar niet twee keer zo duur. Voor 19,99 euro is ie van jou.