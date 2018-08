5 vreselijk foute techproducten in topfilms

Product placement heet het in marketingland: het plaatsen van producten in een setting waar het niet zozeer opvalt maar wel wordt gezien. In een natuurlijke habitat zogezegd. Bij IKEA kunnen we al jarenlang nep-pc's en beeldschermen van HP zien, in films en televisieseries is het nog veel erger. Sommige films laden ongemerkt zelfs meer dan 100 merken in je brein, terwijl je al popcorn etende de beelden op je in laat werken.

Er gaat veel geld in om. Naar verluidt betaalde Heineken 46 miljoen dollar voor de productenplaatsing in de James Bond-film Skyfall (en heeft nog miljoenen uitgegeven aan al de reclames erom heen). Meer dan 100 merken betaalden bij elkaar ongeveer 160 miljoen dollar voor product placement in Superman.

1. The Island: MSN-paal

Een bekende uitspraak is: niets veroudert zo snel als de toekomst. Ter illustratie hoef je niet verder te kijken dan The Island. De film is doorspekt met product placement, maar een van de ergste voorbeelden is toch wel de futuristische MSN-paal.

Op de vlucht voor de autoriteiten raadplegen de hoofdrolspelers zo'n bekende MSN-zoekpaal die we nu overal tegenkomen. Niet alleen is MSN Search verdwenen, ook het idee van een zoekpaal is in het smartphonetijdperk absurd geworden. Ja, die film is goed oud geworden met deze productpromotie.