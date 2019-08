6 redenen waarom pc-gaming beter is dan console-gaming

Het is een van de vele fanboy-oorlogen die al sinds jaar en dag wordt uitgevochten op het internet. Welk apparaat is beter om je games op te spelen? Er zijn periodes geweest waarin de pc het zonder kans aflegde tegen de spelcomputers, maar ook periodes waarin dat andersom was. We zijn nu aangekomen in een tijdperk waarin spelcomputers (consoles) en pc's zo dicht bij elkaar liggen dat het wel erg moeilijk wordt een duidelijke winnaar aan te wijzen.

Beide kampen hebben zo hun voor- en nadelen, maar wij kiezen vandaag even voor de pc en wel om de volgende redenen. Maar voordat wij beginnen met beargumenteren willen wij nog een ding van je weten.

Prijs

Laten we maar meteen beginnen met het meest genoemde argument in deze discussie. De pc werd jarenlang neergezet als een apparaat dat veel duurder is dan een spelcomputer en daarom geen optie is voor iemand die alleen maar games speelt. Zeker nu Microsoft de krachtige Xbox One X-spelcomputer heeft uitgebracht. Wij hebben geprobeerd een pc in elkaar te zetten die dezelfde specificaties had als Microsoft's nieuwste spelcomputer en we kwamen wel in de buurt, maar waren uiteindelijk toch duurder uit.

Als je dus alleen kijkt naar de prijs van de hardware, staat het argument nog steeds. Als je een pc kan bouwen met dezelfde specificaties als de Playstation 4 Pro of Xbox One X voor iets minder dan 400 euro, gefeliciteerd: je bent de ultieme koopjesjager of een tovenaar.

Maar de pc is nou ook weer niet zo heel veel duurder. Je kan al een vergelijkbare Ryzen game-pc bouwen voor iets minder dan 530 euro of een super krachtig game-monster die rondjes rent om de spelcomputers voor ongeveer 830 euro.

De prijzen van computeronderdelen zijn de laatste jaren flink gedaald. Je kan al een 3 GB GeForce GTX 1060 kopen voor 240 euro, geweldig! Speel je games op de hoogste instellingen op een 1080p-resolutie en heel nog steeds meer dan 60 frames per seconde in praktisch elke moderne game. Voor zes tientjes meer haal je de 6 GB-versie en kan je je games spelen op 1440p zonder problemen.

Als je goed zoekt kan je deze kaarten wellicht zelfs nog goedkoper vinden. Dat is op dit moment misschien iets moeilijker, maar zeker niet onmogelijk. De genoemde videokaarten zijn een stuk krachtiger dan de videochips die je vindt in een Xbox of Playstation dus tel uit je winst.

Toegegeven, het is niet helemaal eerlijk om deze kaarten één op één te vergelijken met de videochips in spelcomputers omdat de hardware op een andere manier wordt aangesproken, maar zelfs als je een globale schatting maakt, zie je dat deze videokaarten zeker geen kattenpis zijn.

Als je je keuze hebt gemaakt, ga dan op zoek naar de rest van je computeronderdelen en je kan al aan de slag. Zeker als je al een toetsenbord, muis en monitor hebt liggen kan je flink besparen in de kosten.

Wil je liever iets betaalbaarders, kijk dan eens naar de GTX 1050 of de AMD RX 560. Deze kaarten kan je al vinden voor 110 - 150 euro en zitten ongeveer op hetzelfde niveau als de Playstation 4 Pro.

Upgrades

"Ok, leuk. Pc-gaming is een stuk goedkoper geworden dan vroeger, maar dus nog steeds duurder in vergelijking met spelcomputers. Dat klinkt niet echt alsof gamen op de pc voordeliger is dan op een spelcomputer, toch?"

Dat zou je denken ja, maar gelukkig zijn er nog meer factoren die het gamen op de pc uiteindelijk voordeliger maken.

In 2012 werd de achtste generatie spelcomputers aangekondigd. Nintendo kwam met de WiiU, Microsoft met de Xbox One en Sony met de Playstation 4. Iedereen ging er toen vanuit dat deze spelcomputers, zoals altijd vele jaren mee zouden gaan. Toch is er enkele jaren geleden iets gebeurd waardoor spelcomputers een stuk meer lijken op pc's. Sony kwam enkele jaren later met de PS4 Pro, Nintendo bracht de switch uit en Microsoft kwam pasgeleden de Xbox One X. Deze spelcomputers (behalve de Switch) zijn krachtigere iteraties van hun voorgangers. De Playstation 4 Pro en Xbox One X laten zien dat spelcomputers langzaam veranderen in spelplatformen waarbij elke drie of vier jaar krachtigere versies zullen uitkomen.

Consoles zijn echter niet te upgraden op een manier zoals dat bij pc's gaat. Je kan niet zomaar een andere videokaart in je spelcomputer schuiven. Je zal je oude Playstation moeten verkopen en een nieuwe krachtigere variant moeten aanschaffen.

De pc is qua aanschaf misschien wel duurder, maar makkelijker te upgraden waardoor je uiteindelijk goedkoper uit bent en voor een klein bedrag toch weer de allernieuwste games kan spelen. Als je een budget gamer bent kan je tegenwoordig zes tot acht jaar doen met dezelfde processor en videokaart. Je kast, RAM, voeding, koelers en harde schijven kan je allemaal houden of voor weinig later upgraden wanneer nodig.

Op de lange termijn ben je dus goedkoper uit. Zeker als er na drie jaar weer een nieuwe iteratie van dezelfde spelcomputer uit komt. Zelfs als dat niet gebeurt, zal je uiteindelijk de volgende generatie spelcomputers moeten kopen als je de nieuwste spellen wilt blijven spelen.

We weten natuurlijk niet zeker of de PS4/Xbox One over een paar jaar weer wordt geïtereerd of dat er een volledig nieuwe generatie de markt zal overspoelen, maar wij denken dat het voorlopig vooral bij iteraties blijft.

Backwards compatibiliteit

En dat brengt ons meteen bij een ander belangrijk punt. Als jij een game koopt voor je pc, dan is deze voor altijd van jou (Ja, we weten dat dat in het cloud-tijdperk een boude statement is, maar als we Valve moeten geloven, hoeven wij ons geen zorgen te maken als de dienst ooit offline gaat en als dat toch gebeurt, hebben we altijd nog GOG).

Het is al bijna 40 jaar mogelijk om spellen te spelen op je pc en dankzij de enthousiaste pc-community is het overgrote deel van deze games nog steeds te spelen op je moderne bak. Je oude text-adventures? Check de Interactive Fiction Database. Dos-games? Zie DOSBox. Lastige Windows 95/98/ME-omgevingen? GOG.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het grijze gebied genaamd emulatoren. Het is zelfs mogelijk om je favoriete (oudere) console-games te spelen op je pc, maar daar gaan we het nu niet over hebben.

Als je gebruik maakt van Steam kan je ook een heel eind terug in de tijd gaan. Valve heeft niet zo heel lang geleden bijvoorbeeld een hoop populaire Sierra-games uit de jaren '90 toegevoegd aan de game-bibliotheek. Van Gabriel Knight tot Phantasmagoria tot Caesar III. Allemaal oude topgames die vandaag zonder moeite gespeeld kunnen worden.

Mocht je nou net een game hebben die buiten de boot van alle genoemde oplossingen valt? Zelfs dan is de kans groot dat je deze nog kan spelen op je moderne hardware. Je zal misschien wat meer moeite moeten doen, maar het is mogelijk. Het is in elk geval beter dan wachten en hopen op een publisher die je game door de remaster-molen haalt of het in elkaar zetten (of zoeken naar) een oude computer.

Playstation 4-gebruikers zullen 20 euro per maand moeten neertellen voor Playstation Now als zij hun oude Playstation 3-games willen spelen.

Deze 24 jaar oude Sierra-klassieker is nog steeds moeiteloos te spelen op je moderne pc

Console exclusives niet meer zo exclusief

Street Fighter V, Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Rise of the Tomb Raider, Axiom Verge, Talos Principle, Killing Floor 2, Darkest Dungeon, No man's Sky etc etc etc. Bijna al deze games waren ooit exclusief voor de Platstion 4 of Xbox One. Deze games werden gemarket als "Console Exclusive", maar komen stiekem ook uit op de pc. Zowel Microsoft als Sony lijken dit ecosysteem te zien als neutraal territorium. Toch zijn er nog enkele uitzonderingen. Sony is heel voorzichtig en houdt een deel van de exclusives echt exclusief. Games als Uncharted en God of War zijn alleen maar te spelen op de spelcomputers van Sony. Toch lijkt het erop dat daar binnenkort ook verandering in gaat komen. Het bedrijf heeft de abonnementsdienst Playstation Now beschikbaar gemaakt door de pc waardoor het mogelijk is games te streamen naar dat platform.

Microsoft gaat nog een stapje verder en heeft ervoor gezorgd dat alles dat beschikbaar is op de Xbox One, ook beschikbaar is op de pc dankzij het Xbox Play Anywhere-programma. Hierdoor is praktisch elke Xbox-exclusive ook gewoon te spelen op de pc. Van Gears of War 4 tot Forza motorsport.

Alleen Nintendo schijnt nog vast te houden aan eigen platformen, als je de allernieuwste Mario-game wilt spelen, zal je nog steeds een switch moeten halen.

Wie had er ooit gedacht een officiële Tekken-game te spelen op de pc?

Sales en free-to-play-games

En dit is toch wel het beste argument dat je kan geven dat gamen op de pc voordeliger is dan op spelcomputers. De gemiddelde prijs van pc-games daalt sneller en er zijn een hoop platformen waarop games in de (virtuele) aanbiedingen bak worden gegooid. De Steam-sales schieten je waarschijnlijk als eerste te binnen. Sommige games worden in die periodes aangeboden met met 90 procent korting, maar ook andere platformen als GOG, Amazon, Green Man Gaming, Gamersgate en Humble komen van tijd tot tijd met fantastische aanbiedingen. Het is dus erg makkelijk een gigantische bibliotheek op te bouwen voor weinig. Zo haal je de meerprijs van je hardware er wel heel makkelijk uit.

En nee, het gaat hier niet alleen maar om simpele indie-games of oude spelletjes. Ook AAA-titels en moderne titels worden soms met mooie kortingen aangeboden.

Mocht dat je allemaal nog te duur zijn? Kijk dan eens naar de gratis games. Er zijn er meer dan genoeg en een groot deel is nog erg goed en vermakelijk ook. Tuurlijk, er zit ook de nodige troep tussen en soms moet je in-game alsnog de (virtuele) portemonnee trekken, maar die games kan je net zo makkelijk weer installeren. Wil je weten welke gratis games echt de moeite waard zijn? Lees dan De beste gratis pc-games.

Je hebt waarschijnlijk toch wel een pc nodig

De kans is groot dat je dit artikel op een pc leest en dat je toch al zo'n apparaat in huis hebt omdat je er ook een heleboel andere dingen mee doet. Als je de aanschafprijs van deze computer nu splitst over de verschillende taken die je ermee doet (inclusief games) is het apparaat waarschijnlijk een stuk goedkoper dan de gemiddelde spelcomputer.

Ben je iemand die zware foto's bewerkt of zelfs bezig is met video? Dan heb je waarschijnlijk al een krachtige computer staan die al aardig wat games kan spelen zonder dat je ook maar een cent extra hoeft uit te geven en zoniet, kan je dus voor een aardig bedrag een videokaart bijprikken en je heerlijk vermaken.

Ook het veelgehoorde argument dat men liever in de woonkamer zit met een controller in de hand kan de prullenbak in. Dankzij casting-oplossingen als Chromecast of Steamlink, kan je gewoon op de bank zitten en (met je vrienden) genieten van de tofste games zonder dat je een extra (spel)computer hoeft aan te schaffen.