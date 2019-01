15 übercoole Raspberry Pi-behuizingen

Er zijn een heleboel opties, variërend van een simpele kunststof behuizing tot kunstig houtgesneden kastjes. We hebben gekeken naar een eclectische mix van behuizingen van verschillende prijsniveaus om een selectie te vinden die geschikt is voor iedereen, of je nu van een minimalistische basis houdt of een case-moddende hardwarehacker bent.

1. uniPi

Vond jij die aluminium kasten van Apple's PowerMacs ook zo mooi? Nu kan je je Raspberry Pi in een soortgelijke kast stoppen. De uniPi is begonnen als crowdfunding project op Kickstarter waar het bijna zes keer meer geld binnenharkte dan het bedrijf nodig had om het project werkelijkheid te laten worden. Inmiddels zijn de kasten op verschillende plekken te koop en beschikbaar in verschillende kleuren.

We moeten er wel bij zeggen dat je wel echt groot fan moet zijn van de case aangezien deze duurder is dan de Raspberry Pi zelf.





2. PiTFT Case

Heb jij een touchscreen gekocht voor je Raspberry Pi? Dan is de kans groot dat veel van de behuizingen nutteloos zijn voor jou. Niet getreurd. De PiTFT-case is speciaal voor jou. Deze behuizing kan overweg met een Raspberry Pi met TFT-aanraakscherm. Er zijn uiteraard meerder fabrikanten die behuizingen hebben gemaakt voor deze Raspi-TFT-combo, maar dit is volgens ons toch echt de mooiste oplossing.