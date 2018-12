De 5 beste draadloze oordopjes van 2018 voor je smartphone

Beste allround draadloze oordopjes

De 129 euro kostende Jabra Elite 65t is de nieuwe kampioen van de allround draadloze oordopjes. Hierdoor moest de Jaybird Run het veld ruimen. Deze oordopjes hebben voor hun prijs een zeer goed geluid dat makkelijk aanpasbaar is. Daarnaast zijn de dopjes lekker licht en gaan zij erg lang mee op een acculading. Hierdoor zijn dit in onze ogen de nieuwe beste draadloze oordopjes van dit jaar.

Toch zijn er ook wat nadelen. Ze voelen bijvoorbeeld nogal goedkoop aan. Laat je daardoor echter niet bedriegen, met de bouwkwaliteit is helemaal niks mis. Daarnaast is de bas ook wat aan de harde kant. Hoewel dat voor sommige muziekgenres heel fijn is, zou het toch fijner zijn als deze dopjes wat neutraler zouden klinken. Je kan gelukkig wel wat EQ-aanpassingen maken via Jabra's gratis Sound+ app.

Qua prijs/prestatie zal het erg moeilijk zijn een headset te vinden die deze set verslaat en daarom kunnen wij deze dopjes van harte aanraden.





