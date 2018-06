Hoe slecht is HDR eigenlijk voor je OLED-tv?

Ik vind het beeld van OLED-tv's heel mooi: het doet me denken aan die schilderijen op zwart fluweel zoals sommige hobbykunstenaars maken. Er zijn prima LCD-toestellen op de markt - vooral tv's met quantumdot-technologie - maar dat is een onderwerp voor een andere keer, vooral als we het over levensduur gaan hebben.

Levensduur

Wat OLED-tv's betreft zijn er wat haken en ogen die je moet kennen wat betreft levensduur en daar gaat dit artikel over. HDR is niet per se dodelijk voor OLED, maar wel beperkend voor de levensduur. Leveranciers praten hier niet graag over, dus daar vind je weinig informatie. Gelukkig zijn er wel andere mensen in de sector die hierover praten.

Ik maakte me zelf niet meer zoveel zorgen over OLED-levensduur na dit rapport dat onderzoek deed naar LG's bewering dat de toestellen 100.000 uur meegingen. Dat was 100.000 uur waarin de helderheid langzaam daalt naar vijftig procent van de originele weergave, maar tien uur per dag gedurende tien jaar lang (hebben we het nog niet eens over lagere helderheidsinstellingen die je die 100.000 uur opleveren) is genoeg om je als consument niet druk te maken.

Trucs

Dat gezegd hebbende, een reductie van vijftig procent qua helderheid is behoorlijk zichtbaar - het is minder helder dan ik aankan. OLED-tv's compenseren met een aantal trucs waar we uitgebreid op ingaan, maar wat de claims over levensduur betreft kunnen we alleen maar met zekerheid zeggen dat niemand het zeker weet. De echte reden voor dit artikel is dat de 100.000 uur werd beloofd voordat HDR langskwam. En High Dynamic Range is de yang bij OLED's diepzwarte yin.

