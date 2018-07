Wat zijn de verschillen tussen Ryzen 1 en Ryzen 2-CPU's?

Na de release van AMD's Ryzen vorig jaar kwam de chipmaker weer terug in de top van de processormarkt voor consumenten en bedrijven. Dat betekende natuurlijk een nieuwe generatie in april van dit jaar, die een aantal verbeteringen en upgrades bieden ten opzichte van de voorgangers.

Stevige concurrentie

De eerste generatie deed fantastisch werk om zichzelf te positioneren als serieuze concurrent van Intels Kaby Lake-processoren, met meer cores zonder dat dit te veel ten koste ging van de kracht van een enkele core.

De tweede generatie van Ryzen maakt het gat met Intels huidige chips, de Coffee Lake-generatie, nog kleiner, en maakt de 2700X dé processor van het moment als je een high-end systeem bouwt.

1700X v 2700X

We gaan de eerste generatie vergelijken met de nieuwe Ryzen om te zien of het wel de moeite waard is om te upgraden, of dat het wellicht een beter idee is om een eerste generatie Ryzen-CPU te kopen tegen een lagere prijs.

We kijken specifiek naar de twee high-end modellen, de Ryzen 1700X van vorig jaar en de 2700X van dit jaar. Er is ook een 1800X, maar die raden we niet aan, vanwege redenen waar we zo op terugkomen.

