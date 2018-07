Dit moet je weten over de MacBook Pro

De huidige versie van de MacBook Pro kwam deze maand op de markt en de nieuwe laptops hebben hetzelfde ontwerp als de vorige versie, maar de laptops zijn voorzien van nieuwe processoren die een stuk sneller zijn.

Processor, geheugen, afbeeldingen en SSD's

De MacBook Pro maakt gebruik van Intels Coffee Lake-processoren. Coffee Lake is de achtste generatie processor van Intel en vervangt de zevende generatie Kaby Lake van de vorige MacBook Pro.

Naast nieuwe processors maakt Apple nu ook gebruik van DDR4 RAM in de MacBook Pro, wat sneller is dan het DDR3 RAM in de oudere laptops. Het maximaal ondersteunde RAM is verhoogd naar 32 GB in het 15-inch model, twee keer zoveel als de voorganger. 16GB is overigens nog steeds het maximum in de 13-inch laptop.

Apple heeft ook de grafische hardware van de MacBook Pro verbeterd. De 13-inch standaardconfiguratiemodellen hebben alleen een geïntegreerde Intel Iris Plus Graphics 640 of Graphics 655. De 15-inch modellen hebben dezelfde geïntegreerde Intel HD Graphics 630-processor als de 2017-modellen. Ze hebben daarnaast ook stevigere GPU aan boord (4GB Radeon Pro 555X of een 4GB Radeon Pro 560X).

De SSD's variëren van 128 GB tot 512 GB in de standaardconfiguraties van de 13-inch MacBook Pro. Bij de 15-inch kan je kiezen uit 256 GB of 512 GB. Je kunt de SSD upgraden naar maximaal 2 TB op de 13-inch MacBook Pro of maximaal 4 TB op de 15-inch MacBook Pro.