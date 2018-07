Samsung Galaxy Note 9: Nu al geruchtmakend

9 augustus 2018: 'Note 9 Day'?

Het is inmiddels een echte Samsung-traditie: de lancering van de nieuwe Galaxy Note aan het einde van de zomer. Volgens Galaxy Club is dat dit jaar niet anders: 'ga er vanuit dat de Note 9 in augustus gelanceerd wordt, en ergens in september in de winkels ligt', schrijft de website. Het kan dus geen toeval zijn dat Samsung op 9 augustus om 17.00 in New York het Galaxy Unpacked Event organiseert. Hoezo? De fabrikant lanceert op dit evenement altijd zijn nieuwe toptelefoons. Je kan het live volgen via de livestream op YouTube of de officiële Samsung-site.





Naam 9e Galaxy Note

Hoe heet de eerstvolgende nieuwe Samsung? Galaxy Club ontdekte dat Samsung in Colombia de merknamen van alle recente toptoestellen liet vastleggen én van een nog niet uitgebrachte telefoon: de Galaxy Note 9. Daarmee lijkt de laatste vorm van twijfel of er een nieuwe Note komt te zijn weggenomen. De voorganger van de nieuwe Note heet de Galaxy Note 8. En dan is Galaxy Unpacked ook nog eens op 9 augustus...