De 9 beste kinder-tablets van 2018

Laat ze video's kijken en gamen zonder last te hebben van de grote boze buitenwereld.

Zoek je een goede tablet voor je kind die niet al te duur is? Ren dan niet klakkeloos naar de winkel om je in te laten palmen door verkopers die er alles aan doen om je een slecht ondersteunde, brakke tablet met slechte specificaties en nog slechtere beveiliging aan te laten smeren. Bovendien is niet elk kind hetzelfde. Je zal ook moeten kijken welke tablet het beste past bij de leeftijd van je kind.

LeapFrog en VTech maken tabletten die zeer geschikt zijn voor jonge kinderen van ongeveer 3-6 jaar. Als kinderen rond de 6 of 7 jaar zijn, willen ze niet meer wat ze zien als een tablet voor peuters en willen iets dat wat "volwassener" overkomt. Je kinderen zullen ongetwijfeld al weten hoe een 'goede' tablet eruit moet zien, want ze hebben jouw iPad of Android-tablet vast als eens in hun handen gehad. Je kan natuurlijk je oude tablet aan je kind geven en alle apps installeren die het nodig heeft.

Het is namelijk heel goed mogelijk je oude tablet zo in te richten en dicht te timmeren om te voorkomen dat je kinderen op plekken komen waar zij niet mogen komen, apps binnen halen die niet bedoeld zijn voor kinderen of op websites komen waar zij niets te zoeken hebben.

Zo maak je je Android-toestel kindvriendelijk

Als je geen zin hebt om dat allemaal zelf te doen en liever iets wilt dat expliciet is toegespitst op kinderen en ook op die manier beveiligd is, is het wellicht toch te kijken naar 'gespecialiseerde' tablets.