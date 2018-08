De Surface Go is een ramp om te repareren

Dikke klodders lijm, vastzittende batterijen, verborgen schroeven en lagen tape. De reparatiesite is niet te spreken over de nieuwe laptop van Microsoft. De Surface Go mag dan wel een steviger scherm hebben dat makkelijker te verwijderen is, mede dankzij de lange(re) ribbon cable, maar dat is dan ook het een van de weinige complimenten die het apparaat krijgt (naast de beschikbaarheid van veel verschillende poorten).

Het apparaat is voor de rest net zo moeilijk te repareren als z'n voorgangers en daarom krijgt ook dit apparaat een dikke vette 1.

"De kleinere form factor zorgt ervoor dat het glas makkelijker te verwijderen is zonder het te breken, maar het is nog steeds verschrikkelijk moeilijk. Als dit apparaat een pc moet vervangen, zorgt de afwezigheid van upgradebaarheid ervoor dat de levensduur van het apparaat flink wordt verkort. Het vervangen van onderdelen vereist het verwijderen van het scherm, de kans dat hierdoor beschadigingen optreden is groot," aldus ifixit.

