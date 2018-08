De 6 beste slimme lampen

Slimme LED lampen zijn al lang geen zeldzaam fenomeen meer en deze markt is snel volwassen aan het worden. De moderne LED lamp is compacter, helderder en kan kleuren beter weergeven. De apps waarmee deze lampen worden aangestuurd kunnen meer dan ooit en zijn makkelijk te configureren. Bovendien zijn de lampen ook nog eens goedkoper geworden. Als je een beetje goed zoekt kan je zelfs merkloze lampen vinden voor een tientje, maar let op: je krijgt waar je voor betaalt.

Niet per se alle kleuren van de regenboog

Tech-media stort zich meestal op de kleurenlampen vol met effecten en feesttrucs. Het is leuk speelgoed, maar de realiteit is dat de meesten van ons zelden alle lampen in huis een specifieke opvallende kleur als rood of blauw laten schijnen. Behalve als je misschien een feestje geeft of als je favoriete voetbalteam wint. Als het feestje voorbij is, wordt er meestal weer geswitcht naar wit.

Wit licht is van zichzelf ook heel belangrijk, er zijn tegenwoordig genoeg wetenschappelijke onderzoeken geweest die aantonen hoe verschillende tinten wit, met variaties in kleurtemperatuur, onze psychologische toestand beïnvloeden. Koel licht dat dichter bij blauw staat heeft een stimulerend effect en is het beste in de ochtend. Warm licht is ontspannend, en is het beste na zonsondergang. Als je, zoals een groeiend aantal van ons, werkt waar je woont, is de kans groot dat je niet twee keer per dag moeite besteedt aan het uitschakelen van lampen om je verlichtingsomgeving te optimaliseren.

Dat hoeft niet meer. Kijk naar slimme "witte" slimme LED-lampen. Net als hun gekleurde broeders, zijn witte lampen ontworpen om te integreren met het slimme huis, zodat je controle over je lichten via een smartphone, tablet of zelfs je webbrowser op de desktop, stel timers in als je weg bent van huis, en (in veel gevallen) tweak de kleurtemperatuur van de lamp on the fly.

Meestal worden deze features gebagatelliseerd in vergelijking met de kleurenlampen en velen zijn iets minder helder dan, Maar witte slimme lampen zijn steevast goedkoper dan kleurenlampen, waardoor het voordeliger is om ze in meerdere kamers uit te rollen.

We hebben zowat elke kleur en witte LED Smart Bulb op de markt getest en de beste voor je op een rijtje gezet: