Zie hier de grappige huisrobot van Anki

De Cozmo was meer als AI-gestuurd speelgoed bedoeld, maar Anki Vector moet een huisrobot worden die voor meerdere doeleinden kan worden ingezet. Er zijn al werkende modellen van de nieuwe versie in omloop, zodat Kickstarter-investeerders kunnen zien dat het concept ook echt waar maakt wat het belooft. In oktober komt het apparaat op de markt.

Vector is een vraagbaak a la Siri of Alexa over bijvoorbeeld het weer en andere webgebaseerde informatie, je kunt hem foto's laten maken en net als de eerdere Cozmo's hebben ze spelletjes aan boord om gebruikers te vermaken. Het doel van de makers is om niet alleen een nuttige huisrobot te introduceren, maar ook een leuke.

De eerdere versies staan vooral bekend om hun persoonlijkheid, hun leervermogen en de capaciteit om zijn hoofdgebruiker te herkennen. Er komt begin volgend jaar een SDK beschikbaar, zodat eigenaars en hobbyisten eigen toepassingen kunnen bouwen en zelfs betere hardware softwarematig kunnen integreren.