Hopelijk zit analist ernaast met Apple AR-bril binnen 2 jaar

De vaak het bij het juiste eind hebbende analist Ming-Chi Kuo - hij is bekend geworden met voorspellingen over iPhone- en iPad-features ver voor ze bekend werden gemaakt - heeft een opvallende nieuwe voorspelling gedaan. Business Insider tekent uit een van zijn rapporten op dat Apple een AR-bril in 2020 uitgeeft en een Apple Car tussen 2023 en 2025.

Koffiedikkijkerij

Maar dit is anders dan Kuo's gebruikelijke voorspellingen, waarbij hij zich beroept op rapporten en bronnen bij toeleveranciers. Deze is namelijk pure speculatie gebaseerd op een onderbouwde gok. Dat geeft hij ook zelf toe in het rapport. De voorspellingen zullen misschien weer juist blijken en wel op de termijn die hij noemt, maar ik hoop dat hij het mis heeft.

Uit Kho's rapport van analysebureau TF Securities

Dit soort voorspellingen komt vaak neer op koffiedikkijkerij, zoals met de televisie van Apple die nooit is gematerialiseerd. Een AR-bril is ook zo'n logische keuze voor de catalogus van Apple's wearables. Tim Cook heeft al aangegeven dat AR de toekomst is. Hij praat dan vaak in fantasierijke lovende woorden en het is geen geheim dat Apple hierin investeert.