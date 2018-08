Playstation VR-headset kan ook op pc worden gebruikt

Het is misschien niet de beste manier om pc-VR-games te spelen met een Playstation headset, maar het is mogelijk. Houd er alleen wel rekening mee dat je de move-controllers niet kan gebruiken. Je kan dan in elk geval genieten van VR-games waarbij je moet staan. Toetsenbord en muis kunnen wel gewoon worden gebruikt.

De eerste stap om PlayStation VR te gebruiken is het downloaden en installeren van Trinus PSVR, een 3rd-party tool waarmee je pc en je PSVR-headset met elkaar kunnen 'praten'.

Ga naar de Trinus VR-website en klik op Download Trinus PSVR om het installatieprogramma te downloaden. Voer het installatieprogramma voor de Trinus PSVR uit en volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

Als Trinus PSVR eenmaal is geïnstalleerd, is de volgende stap het aansluiten van de headset en het aanpassen van de resolutie-instellingen - PSVR werkt het best op 1080p, dus zorg ervoor dat de resolutie van je monitor ook op 1080p staat.