IPS versus OLED: wat is het verschil?

En welke is beter voor je smartphone of tablet?

IPS staat voor In-Plane Switching en is in feite een type LCD-scherm. De laatste jaren hebben fabrikanten - met name tv-producenten - hun marketingmachines ingezet om mensen te laten denken dat ledschermen nieuwe technologie is. Maar dat is niet zo: ledjes zijn de lichtbron die het beeld zichtbaar maken op wat in essentie een traditioneel LCD-scherm is.

IPS is eigenlijk LCD

Heel oude LCD-televisies gebruiken nog kathodestraalbuizen als lichtbron. Voor een kleiner scherm heb je daar de ruimte niet voor en ledjes zijn gebruikt om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Als je een IPS-scherm hebt, komt dat neer op een LCD waarbij de pixels worden belicht met ledjes. Deze worden doorgaans boven of onderaan het scherm geplaatst en een diffuser zorgt ervoor dat het licht evenredig wordt verspreid over het scherm.

IPS verwijst naar de manier waarop het beeld wordt samengesteld en dit is de technologie die het meest wordt gebruikt door toestelmakers, vooral in het middensegment of bij budgetmodellen. Daar is een aantal redenen voor:

Voordelen van IPS:

Relatief goedkoop en makkelijk te produceren

Uitstekende kleurnauwkeurigheid

Geen last van inbranden

Nadelen van IPS:

Beperkt contrast

Kans op 'lekken' van backlight

Hierna: Waarom is OLED anders?