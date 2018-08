De 5 beste compacte draagbare fotoprinters van 2018

Wij leven in een tijdperk waarin er meer foto's worden gemaakt dan ooit tevoren. Toch is het aantal foto's dat wordt afgedrukt de afgelopen decennia drastisch afgenomen. Hoewel de gemiddelde inkjet-printer wel een optie heeft om foto's zo kleurecht mogelijk af te drukken en er behoorlijk wat diensten zijn die afbeeldingen op echt fotopapier of zelfs volledige fotoboeken afdrukken, maken mensen er vrij weinig gebruik van omdat het te veel tijd en moeite kost.

Gelukkig zijn er de afgelopen jaren ook verschillende fabrikanten die het over een andere boeg gooien en handzame fotoprinters uitbrengen en zelfs met camera's op de proppen komen die direct je gemaakte foto afdrukken. Vooral die laatste optie maakt flink wat nostalgische gevoelens los en doet het goed op feestjes.

Een groot nadeel van deze camera's is echter dat ze niet veel instelmogelijkheden hebben. De simpele zoeker zorgt ervoor dat je niet zeker weet hoe je foto uiteindelijk uit de camera komt en als je eindelijk een mooie groepsfoto gemaakt hebt, zal je die meerdere malen achter elkaar moeten maken omdat je een foto niet meerdere keren kan afdrukken. Op dat gebied zijn de losse fotoprinters toch de betere keuze, al is het alleen maar omdat je je foto's nog kan bewerken voordat je ze afdrukt.

Nu de zomer(vakantie) in volle gang is, lijkt dit ons het ideale moment te kijken voor welke fotoprinter je het beste kan gaan en waarom. Wij hebben de afgelopen tijd de HP Sprocket, Kodak Mini 2, Fuji Instax Share 2/3, Polaroid Zip en Lenovo/Motorola/Polaroid Instashare printer uitgebreid getest. Veel van deze printers zijn al een tijdje op de markt, maar we testen ze om te zien of ze de tand des tijds goed hebben doorstaan en vandaag de dag het beste gebruikt kunnen worden.

Omdat deze printers vooral draagbaar (moeten) zijn werken deze vooral (of alleen) met mobiele apps Wij zullen in onze tests ons daarom niet alleen focussen op de printers, maar ook op de bijbehorende apps. Hoe goed werken deze, hoe zit het met de privacy en wat zijn de mogelijkheden?

Daarnaast staan wij even stil bij de technieken die de printers gebruiken (en het papier). Ook daarin zijn grote verschillen (te zien) en het is handig om te weten hoe dat precies zit en wat de voor- en nadelen zijn van deze technieken.

