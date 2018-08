40x fantastische hardware op gamerbeurs Gamescon

Het E3 is vooral een consoleshow, maar op Gamescon zie je wat er aan zit te komen voor pc-gamers. De tien hallen van de Duitse beurs zijn gevuld met het neusje van de zalm, veel meer dan je ziet aan consoles als je de PlayStation en Nintendo-stands achter je laat. Mijn hart sloeg meerdere malen over bij het zien van al dat moois en ik wil dat vandaag graag met je delen.

Ik zag prachtige case mods (een adembenemende Tomb Raider-mod die hier verderop in het artikel staat), krachtige grafische kaarten en andere hardware waar elk lid van de PC Master Race-community blij van wordt en ik zag zelfs enkele uitzinnige dingen waar ik wel een foto van moest nemen. Loop met me mee door Gamescon.

1. Gekoelde koptelefoon

Op een HP-stand van een Windows-gedeelte vond ik HP's Open Mindframe, een van de pc-innovaties van dit jaar waar ik het enthousiast over ben. Deze headset gebruikt thermo-elektrische koeling in het metalen oppervlakte in de binnenkant, om de schelpen koel te houden tijdens die marathon-sessies. En het helpt echt!

Als je goed kijkt naar de binnenkant van deze oorschelp, zie je de afdruk van waar ik de koude speaker aanraakte met mijn duim. Zo koel wordt het. De geluidskwaliteit leek niet denderend, maar dat is moeilijk te beoordelen op een drukke beursvloer, dus daar komen we zeker nog later op terug.