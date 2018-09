Geen Pixel Watch is slecht nieuws/goed nieuws

Met nog minder dan een maand tot het jaarlijkse Pixel-evenement van Google, lijkt het er nu op dat een aankondiging waar velen halsreikend naar uitkeken niet gaat gebeuren. In een interview afgelopen vrijdag, vertelde directeur Miles Barr van Wear OS dat Google dit jaar geen horloge zal uitbrengen, waar al een tijdje geruchten over rondwaren.

Geen verrassingen

We komen er waarschijnlijk nooit achter of het project is vertraagd, afgebroken of nooit heeft bestaan, maar we hebben wellicht nooit gelekte Pixel Watch-foto's gezien, omdat er geen Pixel Watch bestaat om foto's van te kunnen nemen. Ondertussen hebben we vrijwel alles al gezien van de Pixel-telefoons, dus we hoeven geen verrassingen te verwachten.

Dit is vooral jammer voor iedereen die zit te wachten op een Wear OS-horloge dat daadwerkelijk de moeite waard is om te dragen. Of de huidige horloges te traag, te groot of te lelijk zijn - het is duidelijk dat deze generatie van slimme horloges een frisse start nodig heeft en velen hoopten op een leidende rol van Google om de richting aan te geven.

OS-update

Maar Google maakte een einde aan die hoop en beƫindigde ook een maand aan neplekken en geruchten. En laten we wel wezen: een Google Watch zou waarschijnlijk niet zo goed zijn geweest. Voor het eerst in meer dan twee jaar is er een update gekomen voor het besturingssysteem dat vroeger Android Wear heette, maar het nieuwe ontwerp pakt geen van de belangrijkste issues aan.