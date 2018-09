Hoe bandbreedtegebrek de 32-core Threadripper beïnvloedt

De 32-core Threadripper 2290WX van AMD is de snelste consumentenprocessor ooit verkocht. Voor we verder gaan, moeten we opmerken dat we het daar volledig mee eens zijn. Maar dat gezegd hebbende zijn er beperkingen. De opvallendste is het gebrek aan consumentenapplicaties dat gebruik kan maken van die beschikbare cores.

De andere beperking zie je in onderstaande grafiek die laat zien hoe deze cpu is opgebouwd. In plaats van een enkele chip met alle CPU-cores erop, gebruikt AMD vier IC's die zijn verbonden via AMD's high-speed Infinity Fabric. Twee IC's hebben geen eigen geheugencontroller of PCIe, maar moeten communiceren met een aanliggende CPU-IC. Het is in feite alsof je twee appartementen hebt, maar via het tweede kun je alleen de gang bereiken via het eerste appartement.

Maar het belangrijkste is de beschikbare bandbreedte, wat aanvankelijk volgens AMD tussen die vier circuits 25 GBps bi-directional was, maar die documentatie is aangepast om aan te geven dat dit de totale bandbreedte is. Vergelijk dat met Threadripper 2950X, de 16 core-chip die 50 GBps heeft en twee verbindingen tussen twee circuits.