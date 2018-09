Kans groot dat de opvouwbare smartphone dit jaar flopt

Bezels verdwijnen bijna volledig in moderne smartphones, dus de vraag is steeds vaker: waar kunnen we qua formfactor nog heen? Nou, het idee van opvouwbare smartphones is weer in zwang en een opvouwbare Samsung Galaxy, waar we al sinds 2011 geruchten over horen, zou dit jaar eindelijk onderweg zijn.

Software-uitdaging

Maar er zijn een paar dingen om in het achterhoofd te houden voor we enthousiast worden over dit nieuwe toesteltype dat bestaat uit twee schermen en dat je in kunt klappen. En in de eerste plaats is dat al de software, waar deze hardwarefabrikanten behoorlijk wat tijd in moeten steken.

Android is namelijk niet ontworpen om te schalen op twee schermen tegelijk. Het is misschien eenvoudig geworden om de interface voor je te zien als eentje die groter wordt om de beschikbare ruimte te vullen, zoals je kent van je pc, maar Android werkt niet op die manier. Althans, niet in het huidige ontwerp.

Material Design

Het designidee van Google heet Material Design en het concept is dat de interface moet aanvoelen en zich gedragen alsof het fysiek materiaal is, dat je met pen en papier kunt werken. Maar papier verandert niet plots van grootte en twee displays stroken niet met fundamentele principes en visuele logica van Material Design.