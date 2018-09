19 krachtigste pc-onderdelen van dit moment

Een van de voordelen van pc-gaming is de flexibiliteit: er is een hoop hardware in allerlei verschillende variaties, zodat er voor elk wat wils is. Het nadeel is dat de enorme hoeveelheid wellicht keuzestress kan opleveren en je zelfs als je een heel ruim budget hebt voor een nieuwe krachtpatser, begint te twijfelen over wat wijsheid is.

Vandaar dat we net als vorig jaar kijken naar de krachtigste hardware die je voor je pc kunt kopen. Het hardwareveld is behoorlijk veranderd sinds vorig jaar, met nieuwe processoren en gpu's die je een hoop meer waar voor je geld geven, zoals AMD's Threadripper-chips. We hebben in dit artikel ook gekeken naar compatibiliteit van de onderdelen.

CPU

Net als dit overzicht in 2017 beginnen we met de processor, omdat je moederbordkeuze daar van afhankelijk is - dus je begint je zoektocht altijd met de CPU. Er is nooit een krachtigere CPU geweest dan AMD's Ryzen Threadripper 2990WX met diens 32 cores en 64 threads. Hij verslaat in veel scenario's Intel's vlaggenschip Core i9-7980.

Lees meer over de beperkingen hiervan en de verschillen met de Core i9 in onze uitgebreide tests gisteren in Hoe bandbreedtegebrek de 32-core Threadripper beïnvloedt.

Bovenstaande artikel komt erop neer dat Intels core individueel gezien sneller zijn, maar als je de cores van de Threadripper optimaal kunt benutten, zoals bij sommige workloads het geval is en sommige ook niet, dan komt de chip van AMD als sneller uit de bus. Dit is wel highest van de high-end en dus ook het prijzigste: de Threadripper kost rond de 1800 euro en de Core i9 meestal een paar tientjes meer.