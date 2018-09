Onze tests onderstrepen: breng de koptelefoonaansluiting terug!

Smartphonefabrikanten, het is tijd om serieus te gaan nadenken over het terugplaatsen van de 3,5 mm poort op toestellen - tenminste totdat jullie usb-c-audio onder de knie krijgen. We hebben de laatste tijd een heleboel usb-c-dongels en usb-c-headsets bekeken met allerlei verschillende telefoons en de conclusie is: dit is een zootje, vooral bij third party-headsets. We leggen uit waarom.

Compatibileit

Het eerste probleem is een gebrek aan basale compatibiliteit. Als je bijvoorbeeld de usb-c-dongel neemt van de Motorola Z2 Force of de Sony Xperia XZ2, werkt het niet met een Google Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8 of OnePlus 6. Ook de headset van de HTC U11 werkt niet op veel andere telefoons.

De dongels die je met de Pixel 2 XL krijgt daarentegen, werkt met al die toestellen, wat ook geldt voor de usb-c-koptelefoon van de Huawei P20 Pro. Maar als je de usb-c-dongel uit de doos van de Huawei P20 Pro pakt en deze wilt gebruiken op de Pixel 2 XL van je partner, werkt het weer niet. Alleen dit al is zo frustrerend dat je je niet werkende koptelefoon op de grond wilt gooien om erop te stampen.

