5 dingen die je moet weten over de iPhone XS

Maar dat maakt het geen saaie aangelegenheid, zo'n upgrade. In tegendeel: als mensen vorig jaar de iPhone X te duur vonden voor wat je ervoor terugkrijgt, ben je misschien deze keer blij met alle extra dingen die je krijgt voor het geld dat je ervoor neertelt. Hier zijn vijf dingen die je moet weten over de iPhone XS.

1. Er zijn zes varianten van de XS

Er zijn modellen van 64, 256 en 512 GB, en dat in twee uitvoeringen. De iPhone X had maar één grootte met een beelddiagonaal van 5,8 inch. Dat klinkt groot, maar de smallere, hogere beeldverhouding dankzij de slanke bezel en het verdwijenen van de homeknop maakt het toestel handzamer en smaller dan de grote iPhone-modellen van 5,5 inch.

De iPhone XS heeft dus twee modellen met de drie geheugengroottes. Het is een model als de iPhone X van 5,8 inch met een resolutie van 2436 x 1125, en een iPhone XS Max van 6,5 inch groot en een resolutie van 2688 x 1242 pixels. Dat is dezelfde dichtheid van 458 ppi, uitgesmeerd over het grootste scherm in de geschiedenis van de iPhone.

Daarmee is de iPhone XS ongeveer dezelfde grootte als de iPhone 7 Plus of 8 Plus, alleen met een veel groter display naar de randen toe. Als je van grote toestellen houdt, heb je nu een nog grotere iPhone X om mee te werken.

De iPhone XS komt in twee groottes: groot en nog groter.