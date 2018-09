Wat is een Liquid Retina-scherm eigenlijk?

Een Liquid Retina-scherm is Apple's nieuwe marketingterm voor zijn implementatie van een LCD-scherm. Net als het bekende Retina-scherm heeft deze een hoge dichtheid qua pixels-per-inch om zo scherp te zijn dat het niet meer op het oog te onderscheiden is. Vandaar Retina (netvlies). De high-end iPhone X, XS en XS Max daarentegen hebben een 'Super HD Retina Display' wat neerkomt op een OLED.

Die high-end displays hebben een dichtheid van 458 ppi en de XR heeft een resolutie van 1792 bij 828, wat bij een schermgrootte van 6,1 inch uitkomt op 328 ppi. De term is van Apple, dus je gaat het niet bij andere fabrikanten zien - en het enige toestel dat Liquid Retina gebruikt is de iPhone XR.

De hamvraag is natuurlijk of Liquid Retina beter is dan Retina? Daar kunnen we kort over zijn: nee. Wat oudere iPads en Macbooks komen overeen qua pixeldichtheid, maar vrijwel alle HD en Super HD Retina-schermen bieden scherper beeld dan de iPhone XR. Bovendien heb je meer pixels en hogere contrasten met de OLED-versies in de high-end iPhones.