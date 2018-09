8 features die de MacBook Air kan stelen van de pc

Er wordt steeds meer gepraat over de op handen zijnde wijzigingen voor de MacBook Air. Er zijn maar weinig concrete aanwijzingen over wat Apple's precieze plannen zijn, maar we hebben wel enkele ideeën en die komen van de snelle, mooie laptops en pc's die de afgelopen jaren zijn uitgekomen - allemaal sinds de laatste MacBook Air uit... 2015?!

Touch en 360-graden convertible-ondersteuning lijken een goed idee, maar die twee zijn het minst waarschijnlijk voor een nieuwe MacBook. Apple heeft geen exacte specificaties van de hardware van het apparaat want - nou ja, niemand weet waarom - maar de versie die nu in de winkel ligt heeft de volgende specificaties:

Intel Core i7-6550U of Core i5-5350U (vijfde generatie dus)

8 GB van LPDDR3/1600 RAM

13,3 inch scherm vab 1440 x 990 pixels

Proprietaire SSD van 128 of 256 GB

En de poorten zijn:

Thunderbolt 2

2x USB 3.0 (5 Gbps)

SD-kaartlezer

Nee, dit is geen tikfoutje en je bent niet per ongeluk door je Wayback Machine plug-in op deze pagina geland. Apple verkoopt daadwerkelijk een laptop vanaf 1079,91 euro met onderdelen uit 2015. Niet dat de MacBook Air 13 een slechte laptop is, maar de versie die je nu kunt kopen kan al bijna naar een computermuseum.